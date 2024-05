Grâce à ses panneaux solaires intégrés, ce vélo-cargo électrique double son autonomie 

Infinite Mobility, une entreprise norvégienne spécialisée dans les véhicules électriques légers, a dévoilé un vélo-cargo innovant équipé de panneaux solaires. Cette avancée technologique permet au vélo, baptisé Inga, d'augmenter gratuitement son autonomie.

L'installation de panneaux solaires sur un vélo électrique n'est pas une idée nouvelle. En effet, d'autres fabricants ont déjà exploré cette voie. Cependant, l'Inga d'Infinite Mobility semble particulièrement prometteur, grâce à son design avancé et à ses caractéristiques techniques.

Infinite Mobility dévoile un vélo-cargo électrique équipé de panneaux solaires

Infinite Mobility teste des prototypes de son vélo cargo électrique Inga, équipé de panneaux solaires. Intégrés sur les côtés et le couvercle de la structure, ses panneaux fournissent une puissance maximale de 163 Wp. Selon Infinite Mobility, cette configuration augmente l'autonomie du vélo-cargo de 50 km après une exposition au soleil pendant 4 heures. Toutefois, il faut noter que cette portée dépend en grande partie des conditions météorologiques et de l'angle du soleil par rapport à la bicyclette.

Il se peut que le panneau solaire supérieur capte plus d'énergie en raison de son exposition directe au soleil, tandis que les panneaux latéraux peuvent être moins efficaces en raison de leur orientation.

En plus de ses panneaux solaires, le vélo-cargo Inga dispose d‘une batterie de 672 Wh, capable de parcourir une distance théorique de 60 km. Ainsi, même sans les panneaux solaires, l'Inga reste un véhicule performant pour les déplacements urbains.

Des caractéristiques adaptées aux exigences du transport urbain

Outre ses capacités grâce à ses panneaux solaires, le vélo électrique Inga est alimenté par un moteur de 100 Nm combiné à un système de transmission Enviolo. Pesant seulement 45 kg, il peut transporter jusqu'à 250 kg de charge. Fabriqué en acier et monter un mulet, son châssis repose sur une roue avant de 20 pouces et une roue arrière de 26 pouces, ce qui assure une stabilité et une maniabilité optimales. Ces caractéristiques font de l'Inga un choix idéal pour les livraisons en ville ou pour les familles qui ont besoin d'un moyen de transport polyvalent et respectueux de l'environnement.

Bien que l'Inga soit encore en phase de test, son potentiel attire déjà l'attention. Infinite Mobility prévoit de le commercialiser sur son marché international. Bien que peu d'informations soient disponibles quant à son prix et à sa disponibilité, il convient de noter qu'il peut coûter à 6 000 euros, le rendant accessible pour de nombreux utilisateurs.

Un pas vers la mobilité électrique autonome

Le développement du vélo-cargo solaire Inga représente une avancée significative vers une mobilité électrique plus autonome et durable. En combinant les technologies de batteries électriques et de panneaux solaires, Infinite Mobility offre une solution innovante qui pourrait réduire la dépendance aux infrastructures de recharge traditionnelles.

Bien que les défis liés à l'efficacité des panneaux solaires demeurent, les progrès continus dans ce domaine pourraient bientôt permettre des solutions de transport encore plus autonomes. Le vélo-cargo Inga illustre parfaitement le potentiel de l'énergie solaire pour améliorer l'autonomie des véhicules électriques et promouvoir une mobilité plus verte.

