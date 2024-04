La OnePlus Watch 2 pourrait bientôt recevoir une nouvelle couleur inspirée du Nord

Alors que la OnePlus Watch 2 est sortie il y a peu, cette superbe montre connectée pourrait bientôt se voir dotée d'une nouvelle couleur.

C'est un ajout esthétique qui pourrait bien faire grimper la valeur de cet appareil déjà très populaire auprès des fans de la marque. Voici comment le lancement de cette nouveauté a été divulgué.

La OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition, un nouveau coloris ajouté dernièrement

Les couleurs actuelles dénommées Black Steel et Radiant Steel de la OnePlus Watch 2 sont très belles. Elles mettent le produit en valeur et sont appréciées des consommateurs. Sauf que la marque productrice de ces smartwatch désire maintenant élargir la gamme de couleurs disponible en introduisant un coloris inspiré du Nord.

Il s'agit de la OnePlus Watch 2 Nordic Blue Edition. C'est le passionné de OnePlus dénommé 1NormalUsername qui a repéré des références se rapportant à ce nouveau modèle de montre connectée de la marque OnePlus portant le nom de « bleu ».

Une référence qui n'a pas été choisi au hasard

En entendant le nouveau nom de la nouvelle couleur de la 3ème OnePlus Watch 2, le nom marketing fait fortement référence à la gamme OnePlus Nord. Il est possible que la marque prévoie de lancer ce coloris en même temps qu'un prochain téléphone de la gamme Nord de couleur bleue. Mais rien n'est encore confirmé.

Le meilleur candidat pour cela pourrait être un OnePlus Nord 4. Si l'entreprise décide de l'appeler ainsi dans un coloris bleu. Toutefois, il convient de noter que le OnePlus Ace 3V, le téléphone qui devrait être rebaptisé OnePlus Nord 4 à l'avenir, n'est pas disponible dans une version bleue.

L'entreprise pourrait donc opter pour un téléphone bleu pour le marché mondial. Une smartwatch Nordic Blue Edition compléterait alors parfaitement cette panoplie. Tout est une question d'esthétique pour que le marketing d'un produit fonctionne.

Une nouvelle qui rehausse le prestige de la OnePlus Watch 2

La OnePlus Watch 2 est déjà considérée comme l'une des meilleures montres connectées Wear OS du moment. Elle a le potentiel de perturber la mainmise de Samsung sur le marché avec sa série Galaxy Watch 6. Cette smartwatch offre une configuration à double architecture unique et une excellente autonomie. A condition de pouvoir faire abstraction de sa grande taille, elle est idéale pour tous les poignets.

Et la nouvelle variante de couleur sera probablement un ajout de choix. Cela propulsera encore plus la popularité de la OnePlus Watch 2. Reste à savoir comment OnePlus différencie la smartwatch avec cette nouvelle CMF.

Une « Nordic Blue Edition » semble intrinsèquement plus colorée et plus excitante. Un boîtier de couleur bleue pourrait être trop peu orthodoxe pour certains. Alors qu'un bracelet de couleur bleue pourrait faire l'affaire.

Sinon, il est encore difficile de savoir quand OnePlus commercialisera cette nouvelle couleur. Si vous hésitez à acheter la Watch 2 actuelle, sachez que la Radiant Steel associée à des bracelets tiers répond largement aux besoins de tous, car son coloris s'associe avec tout.

