Comment les montres connectées sont-elles devenues indispensables à notre quotidien ?

S’offrir une montre connectée n’est plus un luxe. En effet, cet objet technologique s’est énormément démocratisé ces dernières années, à mesure qu’il a évolué en termes de fonctionnalités. Gestion des appels, GPS, sport, et même design : la montre connectée est aujourd’hui polyvalente au point de devenir indispensable à notre quotidien.

Un véritable accessoire de mode

Voyant que les usagers utilisent leur montre connectée au quotidien et de plus en plus fréquemment, les constructeurs ont fait évoluer son design pour en faire un véritable accessoire de mode. Pour la rendre plus tendance, les marques offrent désormais la possibilité de customiser votre montre. Ainsi, avec un bracelet Xiaomi ou de toute autre marque, vous pouvez adapter le gadget à différentes occasions. Rendez-vous professionnel, sortie décontractée ou séance de sport : à chaque activité son bracelet de montre connectée.

Les bracelets sont disponibles en plusieurs couleurs, motifs, tailles et matières (cuir, silicone, acier, etc.). Avec la même montre, vous changez de style selon les circonstances !

Un gestionnaire de notifications

Le téléphone a beau être utile au quotidien, à certaines occasions, il devient encombrant, notamment lorsque vous êtes en réunion ou au sport. Le challenge en de pareilles circonstances, c’est de pouvoir gérer vos appels, vos mails et vos SMS tout en limitant l’encombrement.

Tout cela est possible avec une montre connectée. Une fois que le gadget est relié à votre smartphone, il permet d’accéder à son contenu, notamment la messagerie, la boîte mail, les contacts et même le journal d’appels.

Les notifications de message, d’email ou d’appel s’affichent automatiquement sur l’écran de votre montre. Vous pouvez par exemple répondre aux appels, sans toucher votre téléphone, simplement en reliant le gadget à des écouteurs sans fil. Il permet aussi de lire les SMS et les mails en gardant vos mains libres. La montre connectée est moins encombrante qu’un smartphone, mais tout aussi efficace.

Un outil de suivi de votre santé

Il est certainement plus intéressant de faire du sport lorsqu’on peut faire un suivi de sa forme physique. La montre connectée a également été pensée pour les sportifs. À cet effet, elle est équipée de plusieurs capteurs qui fonctionnent au contact de la peau pour mesurer vos constantes. Les fonctionnalités qu’elle intègre permettent de :

surveiller son rythme cardiaque

connaître le nombre de pas ou de foulées effectuées ;

connaître le nombre de kilomètres parcourus ;

connaître le nombre de calories brûlées ; etc.

Quel que soit le type de sport pratiqué (vélo elliptique, musculation, marche, step, exercices de respiration, pilates, rameur, etc.), votre montre connectée vous accompagne à toute occasion. Vous pouvez suivre votre progression semaine après semaine et ajuster vos efforts en fonction des résultats attendus. Elle peut même servir à contrôler la qualité de votre sommeil.

Un outil de géolocalisation

Imaginez-vous perdre votre chemin lors d’une simple balade à vélo parce que vous vous êtes aventuré dans une zone que vous maîtrisez peu ou pas du tout. Votre montre peut vous servir d’outil de géolocalisation.

En effet, la plupart des modèles intègrent un GPS, avec des cartes bien détaillées. Pour vous indiquer votre localisation actuelle ainsi que l’itinéraire pour rentrer chez vous, il suffit que la montre connectée ait accès à une connexion.

Le paiement sans contact est une véritable révolution par rapport au paiement par carte. Déjà accessible depuis les smartphones, cette solution est aussi disponible sur la plupart des gadgets connectés.

Dotée de la fonctionnalité NFC, une montre avec paiement par contact peut devenir un moyen de règlement pour vos courses, pour vos articles lors d’un shopping ou pour votre addition dans un restaurant. Il suffit de vous assurer que le supermarché, la boutique ou le restaurant propose une solution de paiement sans contact.

Il y a quelques années, la montre connectée se résumait au simple accessoire de suivi de l’activité physique. Aujourd’hui, son utilisation s’est largement diversifiée, laissant envisager d’innombrables possibilités.