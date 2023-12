Mi-vélo mi-scooter électrique, le Yoda offre une mobilité urbaine sans concession

Futurewave a présenté un vélo hybride électrique, le Yoda Bike, qui vise à redéfinir la façon dont les citadins se déplacent. Il constitue une solution de transport dynamique alliant respect de l’environnement, efficacité et style.

Alors que les agglomérations se débattent avec la demande croissante de mobilité durable, le vélo Yoda apporte une réponse à ce besoin pressant. Fruit d’une recherche approfondie, il contribue à la mobilité de demain en conjuguant expérience utilisateur et confort. Sa conception hybride, sa technologie de batterie avancée et son approche centrée sur l’utilisateur en font un révolutionnaire dans le segment de la mobilité verte.

Vélo hybride électrique pour les zones urbaines

Yoda Bike émerge comme un pionnier dans le domaine des vélos électriques hybrides. Il forme une solution de mobilité urbaine unique en son genre. Yoda Bike a une structure légère en aluminium et ne pèse que 24 kg. De plus, sa coque en aluminium durable lui confère un design élégant et une esthétique futuriste. Elle anticipe la mobilité de demain.

Minimale, mais expressive, sa structure exprime la légèreté et le confort. Elle garantit également la robustesse nécessaire pour maîtriser les contraintes de l’environnement urbain. Ses extrusions incurvées confèrent à la structure du Yoda une allure aérienne, en parfaite harmonie avec l’ensemble de ses fonctions technologiques et mécaniques.

Au-delà de l’esthétique, il n’y a rien de tel qu’un petit engin à moteur qui se conduit presque comme une bicyclette pour se déplacer. À cet effet, le vélo électrique Yoda change complètement la donne et offre une expérience de conduite amusante.

Un vélo électrique aux performances d’une moto de 50 cm3

Selon Futurewave, Yoda offre les avantages d’un vélo électrique et d’un cyclomoteur. Ce qui le rend idéal pour les déplacements quotidiens. Ce vélo électrique Yoda intègre une batterie amovible. Celle-ci offre une autonomie de 70 km pour un cycle de charge complet de 4 heures. Il peut atteindre une vitesse maximale de 50 km/h.

En outre, ce vélo s’équipe d’un logiciel connecté. Ce dernier fournit des données en temps réel aux utilisateurs et aux gestionnaires de flotte. Ce logiciel assure la sécurité contre le vol, le contrôle du niveau de la batterie et le suivi des itinéraires.

Par ailleurs, la technologie intégrée et la conception de Yoda peuvent détecter tout problème, permettant de réparer le vélo sur place en remplaçant les modules. Quant au déverrouillage sans contact, il permet de partager le vélo entre particuliers ou entreprises.