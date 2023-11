L’union entre une Pixel Watch et un iPhone, rêve ou réalité ?

En présentant la Google Pixel Watch, puis, la sortie récente de la Pixel Watch 2, Google prouve à quel point il est judicieux d’attendre la deuxième génération d’un nouveau produit technologique. Cette montre connectée surpasse son prédécesseur sur presque tous les plans. Mais vu cette avancée faut-il espérer qu’il soit maintenant possible de coupler une Pixel Watch et un iPhone ?

L’Apple Watch reste incontestablement la meilleure smartwatch pour les possesseurs d’iPhone. Mais il fut un temps où les fabricants de montres Android offraient une compatibilité limitée avec l’iPhone par le biais d’applications tierces. Est-ce que la montre de Google suivra cet exemple ? C’est à découvrir.

Est-ce que la Pixel Watch peut vraiment fonctionner avec un iPhone ?

La Galaxy Watch 3 de 2020 a été la dernière smartwatch Samsung dont les utilisateurs d’iPhone ont pu profiter. Depuis, la Galaxy Watch n’est compatible qu’avec Android. Et Google n’était pas enclin à changer cela avec la Pixel Watch. Et vu que les spécifications de compatibilité de cette montre connectée sont très similaires à celles de la Galaxy Watch, cette démarche est bien normale.

En d’autres termes, la Google Pixel Watch ne fonctionne qu’avec les téléphones Android et ne fonctionne pas avec les iPhones.

Bien que cette distinction force les utilisateurs d’iPhones à se procurer un smartphone Android, ce n’est pas entièrement une mauvaise chose. Une smartwatch fonctionnant à la fois sous WatchOS et Wear OS, présente parfois des défauts au bout d’un moment. Cela est souvent dû à l’incompatibilité des mises à jour. Ce qui fait que les utilisateurs ne peuvent plus profiter de certaines options. Par conséquent, cette spécification au niveau du système d’exploitation des smartwatch et des smartphones est nécessaire.

La Pixel Watch 2 peut-elle être couplée avec un iPhone ?

Bien que Google ait été un peu plus généreux que Samsung cette année, offrant le support d’Android 9.0 pour la Pixel Watch 2, cette montre connectée ne peut pas être associée à un smartphone d’Apple.

À ce stade, il est même juste de dire que Google ne le fera probablement jamais. Si les Pixels Buds peuvent techniquement être utilisés avec un iPhone via une connexion Bluetooth standard, c’est tout. Google ne propose pas d’applications permettant de booster le niveau d’écoute de leurs écouteurs à partir de l’iPhone. Si vous avez des Pixel Buds Pro et que vous utilisez un smartphone Apple, vous n’avez par exemple pas droit aux fonctions avancées comme l’ANC.

Il en va de même dans l’autre sens. Les AirPods d’Apple vont encore plus loin. Il est par exemple impossible de les employer en dehors du système d’Apple. Ce qui les rend totalement inutiles pour les utilisateurs d’Android.

Qu’en est-il des autres produits Android ?

Si la Pixel Watch 2 est le compagnon idéal d’un smartphone Pixel 8 ou la version Pro de Google, il n’est pas forcément nécessaire de la coupler uniquement avec ces modèles. Les produits Android en général sont compatibles entre eux.

Techniquement parlant, la Pixel Watch 2 est compatible avec tout smartphone fonctionnant sous Android 9.0 ou une version ultérieure. Cependant, l’union entre Google et Apple demeure encore un rêve qui n’est pas prêt de devenir réalité.