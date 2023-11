Wear OS 3.5 introduit de nouvelles fonctionnalités sur les Fossil Gen 6

Fossil a déployé Wear OS 3.5 sur ses montres connectées Gen 6 et de nouvelles fonctionnalités sont à présent accessibles au plus grand nombre, grâce à cela. Le logiciel mis à jour a apporté diverses améliorations aux appareils de la marque.

En plus d’une meilleure autonomie de la batterie, ces smartwatch disposent à présent de meilleures performances. Ce qui implique un meilleur suivi de la condition physique grâce à l’intégration de Fitbit. Mais cela a requis pas mal de travail avant d’en arriver là.

Les Fossil Gen 6 éligibles à ces nouvelles fonctionnalités

C’est la version standard, Wellness Edition, Skagen Falster et Diesel Griffed qui ont reçu le nouveau logiciel Wear OS 3.5. La mise à jour sur ces modèles a commencé à être diffusée par l’entreprise qui produit ces smartwatch il y a plusieurs jours. Ce qui fait que les montres connectées Fossil Gen 6 ont désormais de nouvelles fonctionnalités.

Et des changements notables ont été constatés par rapport à l’interface de la Fossil Gen 6. La disposition en tuiles de l’écran d’accueil est meilleure. L’intégration des services Google est littéralement transformée. Et de petits détails sortent du lot. Par exemple, un raccourci pour Google Home et des commandes gestuelles ont été ajoutés pour optimiser la navigation.

Une plus grande fluidité dans la prise de mesures et de données

Les fonctionnalités Fitbit qui sont désormais disponibles sur la Fossil Gen 6 sont nombreuses. Vous pouvez désormais faire du sport en bénéficiant de tous les attraits de cette plateforme. Ce qui permet de mieux gérer le suivi de votre santé et de votre bien-être comme il se doit. Puis, Google Assistant peut vous aider à effectuer des recherches rapidement ou à gérer vos activités quotidiennes.

Par la suite, Wear OS 3.5 est censé avoir également boosté l’autonomie de la série de montres. Toutefois, le pourcentage d’amélioration du niveau de la batterie n’a pas été communiqué. Ce qui a été assez problématique.

Quelques soucis notés, mais résolus

En effet, plusieurs utilisateurs ont rapidement signalé des problèmes concernant les nouvelles fonctionnalités sur la Fossil Gen 6. Certains d’entre eux ont certes confirmé que l’autonomie de leur montre est meilleure. On parle alors d’un booste de 30 % de ses capacités de batterie.

Cependant, d’autres utilisateurs ont signalé que la batterie fonctionnait moins longtemps qu’auparavant. Est-ce que cela a été dû à un souci d’installation du logiciel ? Les informations à ce sujet sont peu nombreuses. Mais pour contrer le phénomène, Fossil a rapidement enquêté et résolu le problème. Désormais, une nouvelle mise à jour est maintenant en cours.

Cela devrait doublement optimiser l’expérience utilisateur de chacun. Et ainsi, les porteurs des montres Gen 6 de Fossil pourraient accéder à une plus grande variété d’applications tierces. Mais rien n’est encore confirmé à l’unanimité. Faut-il que les Fossil Gen 6 intègrent la version Wear OS 4 comme les dernières Samsung Galaxy Watch 6 ? Tout porte à croire que ce sera peut-être le cas. Il faut simplement attendre les nouveautés à venir.