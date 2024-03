Lemmo One : le vélo hybride qui devient électrique quand vous voulez

Découvrez le Lemmo One Mk2 : le vélo électrique hybride qui alimente vos appareils connectés en déplacement. Grâce à sa batterie innovante, ce VAE devient votre propre centrale électrique mobile, rendant vos trajets plus pratiques et futuristes que jamais.

Vous êtes-vous déjà demandé comment rendre votre trajet encore plus pratique et futuriste ? Préparez-vous à être époustouflé par le dernier bijou de technologie. Le dernier-né de Lemmo peut alimenter vos appareils connectés ! Oui, vous avez bien lu. Grâce à une batterie révolutionnaire, l'One Mk2 vous offre une expérience de mobilité sans précédent en vous permettant de recharger votre smartphone, votre tablette ou même votre ordinateur portable tout au long du trajet. Intrigué ? Lisez la suite pour en savoir plus sur cette incroyable innovation !

Vélo électrique hybride Lemmo One : rechargez vos appareils connectés pendant les déplacements

Lorsqu'il s'agit de mobilité électrique, l'innovation ne cesse de surprendre et de repousser les limites. La startup berlinoise Lemmo vient de lancer une nouvelle révolution, avec la sortie de son dernier modèle de vélo électrique hybride, le Lemmo One Mk2. Ce vélo hybride, qui se distingue déjà par sa polyvalence et ses performances, bénéficie désormais d'une caractéristique unique. En fait, sa batterie peut être utilisée comme source d'alimentation externe pour vos appareils connectés.

Baptisée Smartpac, celle-ci a une capacité énergétique de 540 Wh. Cette dernière garantit une autonomie suffisante pour parcourir 100 km en une seule charge. Plus encore, elle peut être utilisée comme source d'énergie pour recharger un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone via les prises USB-A ou USB-C intégrées.

Que vous soyez un cycliste invétéré, un jeune étudiant ou encore un professionnel en déplacement, dites adieu aux tracas dus aux pannes sèches. Le vélo électrique hybride Lemmo One Mk2 vous offre une liberté totale.

La facilité d'utilisation de cette fonction constitue également un point fort. La batterie Smartpac se recharge en 3,5 h seulement. De plus, son poids de 3 kg seulement permet de l'enlever et de la repositionner facilement. Ce qui ajoute à l'aspect pratique de la Lemmo One Mk2.

Outre son aspect pratique, le Lemmo One Mk2 séduit par ses caractéristiques techniques. Respectant la législation européenne régissant les vélos à assistance électrique, il embarque un moteur d'une puissance de 250W avec un couple maximal de 40 Nm. Il offre ainsi une expérience de conduite souple et agréable. Pesant 15 kg, il est facile à manier et à utiliser, que ce soit en mode assisté ou en mode manuel.

Confort et sécurité au service de votre mobilité

Son cadre léger en aluminium se prête parfaitement à tous les types de terrain. Mais ce n'est pas tout. La selle renferme un système de double ressort intégré dans le tube de support pour un confort optimal, même lors de longues randonnées. À cela s'ajoute la position de conduite semi-droite. Cette dernière est conçue de manière à offrir une vue imprenable et un contrôle précis à tout moment.

Le vélo électrique hybride Lemmo One Mk2 est disponible en différentes tailles (XL, L et ST) pour répondre aux besoins de chaque cycliste. Il reprend le design des modèles gravel pour un design à la fois moderne et robuste.

En ce qui concerne la sécurité, Lemmo a pris des mesures importantes pour assurer la protection de votre vélo. Grâce à son verrouillage dissuasif au niveau du moyeu et au verrou électronique de la batterie, vous pouvez avoir l'esprit tranquille. De plus, il est possible de le localiser via le réseau GPS ou le programme « Apple Find my Network ». Ce qui permet de le retrouver facilement en cas de vol.

Quant aux tarifs, le Lemmo One Mk2 se positionne de manière compétitive sur le marché. En fait, pour la version sans batterie, le prix s'élève à 1 389 euros. Cependant, il faut débourser 900 euros supplémentaires pour le modèle équipé du système Smartpac.