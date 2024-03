La mobylette renaît électrique et jeune sous l’impulsion de Peugeot

Peugeot a dévoilé au Salon du 2 Roues de Lyon 2024 le Project SPx, un concept de mobylette électrique moderne qui rend hommage à la mythique Peugeot 103.

La marque au lion n'est pas avare en classiques automobiles légendaires. Que ce soit l'élégante 504 ou l'emblématique 205, elle a façonné des icônes indémodables. Cependant, c'est dans le domaine des deux-roues que Peugeot connaît l'un de ses plus grands succès populaires : la fameuse mobylette 103. Avec plus de trois millions d'unités écoulées durant 35 ans de carrière, ce modèle a marqué les esprits de plusieurs générations.

Le Projet SPx : tradition et modernité fusionnent

Soucieux de perpétuer cet héritage, tout en embrassant l'ère de la mobilité durable, Peugeot a dévoilé au récent Salon du 2 Roues de Lyon un concept audacieux : le Projet SPx. Un clin d'œil appuyé à la 103, mais propulsé par une technologie électrique.

Le Projet SPx ne cède pas à la tentation du pastiche pur et simple. Certes, des éléments emblématiques comme le carénage profilé, la selle monoplace et le phare avant rendent un vibrant hommage au modèle originel. Néanmoins, les lignes épurées, les matériaux recyclés et l'intégration d'un écran numérique couleur confèrent à ce concept un caractère résolument moderne.

Trois déclinaisons au menu

Éric Apode, directeur général de Peugeot Motorcycles, a confirmé que la version de série du Projet SPx se déclinera en trois variantes distinctes. Un équivalent 50 cc pour les citadins, un 125 cc classique, ainsi qu'une mouture sportive 125 cc pour les amateurs de sensations fortes. Une belle évolution par rapport à l'ancienne 103 SP, limitée à 50 cm3.

Loin d'être un simple exercice de style, le Projet SPx se concrétisera bel et bien sur les chaînes de montage. Sa production devrait être lancée d'ici 2025 au sein de l'usine historique de Beaulieu Mandeure, dans le Doubs, berceau de la légendaire 103. Un gage de qualité à la française pour cette nouvelle génération de mobylettes électriques.

Avec ce Projet SPx, Peugeot crée un savant mélange entre héritage et innovation. Un pari osé, mais prometteur, pour séduire à la fois les nostalgiques et les adeptes des nouvelles mobilités.