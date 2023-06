Peugeot lance enfin une moto électrique ! (mais avec un astérisque) 

Peugeot investit dans la société française de motos électriques DAB Motors. Ce constructeur a pour but de produire en série une moto électrique 100 % made in France.

DAB Motors et Peugeot Motocycles ont dévoilé leur nouvelle alliance industrielle dans le secteur de la moto électrique. Ensemble, ils souhaitent créer une offre inédite sur le marché prometteur de deux roues électriques. Grâce à cette collaboration, les deux entreprises espèrent tirer parti de leur savoir-faire respectif.

Peugeot investit davantage dans le secteur des motos électriques

Plutôt que de développer une nouvelle plateforme pour véhicules électriques à partir de zéro, Peugeot a décidé d’investir dans une autre entreprise : DAB Motors. Fondée en 2019, cette société basée à Biarritz a fait son entrée dans l’univers des VE avec son Concept-E 2021. Il s’agit d’une moto électrique au design minimaliste et sportif, proche de celle d’un supermotard. A priori, la DAB Concept-E correspond parfaitement à ce que Peugeot souhaite réaliser à l’avenir.

Selon le président de Peugeot Motorcycles, Sébastien Mas, le principal moteur de cette collaboration découle du slogan de la marque DAB. Celui-ci consiste à offrir une expérience unique sur deux roues aux plus audacieux. Cet engagement fort a fait émerger le besoin de s’aventurer dans le domaine de l’électrique, en s’appuyant sur 125 années d’expertise. De plus, l’essence des deux marques repose sur la production en France.

Dans ce contexte, Peugeot, en tant qu’entreprise établie, jouit sans aucun doute des compétences nécessaires en matière de vente, de distribution et de production de masse. De son côté, DAB maîtrise les technologies nécessaires à la construction de motos électriques haut de gamme et impressionnantes.

Peugeot Motocycles et DAB Motors contribuent au « Made in France »

Pour mener à bien cette collaboration stratégique, chacune des deux grandes marques va mettre à profit leur expérience Peugeot Motocycles a injecté des fonds importants dans DAB Motors. Il détient aujourd’hui une participation majoritaire dans le capital de ce groupe.

Quant à l’équipe de DAB Motors, elle s’appuiera sur l’expertise et les ressources de Peugeot Motocycles pour industrialiser ses projets. Elle utilisera notamment l’usine historique de Peugeot à Mandeure, en France, comme centre de fabrication des motos électriques de DAB Motors.

L’usine de Mandeure offre la possibilité de démarrer une production à grande échelle. Il s’agit d’ailleurs d’une opportunité qui permet non seulement d’augmenter la production, mais aussi d’améliorer l’efficacité et de réduire les coûts. Cela rend les motos plus compétitives sur le marché des motos électriques de haut de gamme ».

Cette alliance industrielle entre Peugeot Motocycles et DAB Motors reflète la formidable combinaison d’un constructeur historique et d’un nouveau venu disruptif.