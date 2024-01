La Galaxy Watch Active 2 se met au goût du jour !

Contrairement à Google, Samsung n’est pas du genre à abandonner rapidement d’anciens produits. Et cette fois, la marque le prouve de nouveau en remettant la Galaxy Watch Active 2 d’aplomb en lui octroyant deux cadrans de montre directement issus de One UI 5 !

Même s’ils ne sont plus considérés comme la nouveauté du moment, Samsung prend soin de ses montres connectées. Voici donc de quoi il retourne.

La Samsung Galaxy Watch Active 2 est sortie en 2019. Ce modèle fonctionnait alors avec Tizen, un système d’exploitation que la marque employait activement. Mais il a été abandonné depuis longtemps en faveur de Wear OS de Google.

Dans le sillage de ce changement, la montre connectée n’a malheureusement pas reçu de mise à jour de Wear OS. Mais elle continue à bénéficier de nouvelles fonctionnalités.

Avec la dernière mise à jour du firmware R820XXU1FWK2 pour la version Wi-Fi ou R825FXXU1EWK2 pour la version LTE, la montre se pare de deux nouveaux cadrans. Les nouveaux cadrans en question s’appellent Perpetual et Stretched Time. Ils font tous deux partie de la grande mise à jour One UI 5 pour la version Wear OS de Samsung.

Des cadrans qui ne passent pas inaperçus

Perpetual offre un look plutôt chargé. Il vous permet de voir tous les mois, jours et dates possibles enveloppant l’ensemble du cadran de la montre. Stretched Time offre une interface beaucoup plus simple. Ce cadran ne montre qu’une seule donnée en bas des aiguilles. Les heures apparaissent dans une grande police étirée, d’où le nom.

Cette amélioration bienvenue pour un appareil qui va bientôt fêter son sixième anniversaire cette année. Alors que 2024 commence, Samsung se fait remarquer. Après tout, il s’agit tout de même d’une SamMobile.

Si on considère le fait que la dernière mise à jour complète du système que la Galaxy Watch Active 2 a reçu était une mise à jour Tizen 5.5.0.2 en janvier 2021, c’est tout de même un beau progrès.

Samsung donne l’exemple à suivre grâce à l’ajout des cadrans sur sa Galaxy Watch Active 2

Étant donné que de nombreux appareils lancés en 2019, sont depuis longtemps en fin de vie. Parmi ceux-ci, il y a notamment la Pixel 4 de Google qui a été abandonnée après seulement trois ans de support logiciel. Samsung est une fois de plus l’entreprise qui montrera à l’industrie comment faire pour recycler ce qui est déjà présent sur le marché.

La Galaxy Watch Active 2 a donc encore de beaux jours à passer avant d’être complètement obsolète. De plus, il est probable que Samsung continue d’intensifier son jeu pour rivaliser sur ce front avec tous ses appareils mobiles.

Entre-temps, il s’avère tout de même que beaucoup de choses ont changé. De nos jours, bon nombre d’appareils connectés bénéficient de mises à jour pendant quatre ou cinq ans. Et du côté des smartphones, les Pixel 8 et 8 Pro vont encore plus loin avec leur nouvelle politique de sept ans, sans compter leurs mises à jour complètes du système d’exploitation allant jusqu’en 2030.