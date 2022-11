Ivacy : navigation en 1ère classe pour 1 €/mois grâce au Black Friday

Pour cette année encore, Ivacy VPN a décidé de gâter les internautes avec sa méga promotion. En effet, avec son offre Ivacy Black Friday, la solution VPN frappe un très gros coup avec une réduction de 90% qui fait baisser son prix à 1 €/mois.

En cette période de forte inflation, le Black Friday est l’occasion à ne surtout pas manquer pour faire de bonnes affaires. Si vous attendiez le bon moment pour craquer sur un forfait Ivacy VPN, c’est maintenant ou jamais !

En effet, la solution vous permet pendant une période très limitée de profiter d’un plan de 5 ans pour un prix imbattable de 60€. Et avec en prime un gestionnaire de mots de passe et un service particulièrement riche en fonctionnalités.

Pourquoi utiliser un VPN ?

Avec la multiplication des offres de contenus numériques, des appareils connectés et l’augmentation des risques liés à la navigation, la sécurité est plus que jamais une priorité sur Internet. Et cela, que ce soit pour le streaming ou le gaming. D’où l’intérêt d’un VPN.

Une sécurité de navigation optimale

Le premier rôle d’un VPN est de garantir votre sécurité en ligne en permettant à vos données transitant entre votre ordinateur et le serveur cible de passer par un tunnel crypté et indéchiffrable. À installer sur un ordinateur et tout appareil connecté à internet, ce logiciel est également le garant de votre anonymat en ligne en protégeant votre adresse IP et in fine votre localisation réelle.

Un accès intégral aux contenus géo-restreints

Le VPN présente également un véritable intérêt en matière de streaming. De fait, cette solution permet de contourner la restriction géographique de certaines plateformes SVOD. Parmi lesquelles Netflix, Amazon Prime, Hulu, Disney+ ou encore HBO Max.

Pour le streaming, un VPN vous permet de changer la localisation associée à votre appareil. Et cela, au gré de vos besoins, afin que vous puissiez accéder à l’intégralité des contenus géo-bloqués de vos sites de streaming préférés.

Et ce n’est pas tout ! Un VPN comme NordVPN vous donne également un accès illimité et en exclusivité à toutes les chaînes TV qui disposent de sites pour regarder des contenus en direct ou en replay. Entre autres, vous aurez la possibilité de regarder les Grands Prix du Formule 1 ou encore tous les matchs de la Coupe du Monde gratuitement.

Ivacy Black Friday : une myriade d’avantages à la clé

Lancé en 2007, Ivacy VPN fait partie de l’un des plus anciens fournisseurs de VPN. Pourtant, malgré ses années d’existence, cette solution n’a rien à envier aux nouveaux entrant sur le marché. D’ailleurs, elle réussit chaque fois à dépasser les attentes de ses utilisateurs. Il faut dire que ce VPN n’a de cesse d’innover afin d’offrir aux internautes des fonctionnalités exceptionnelles. Ces dernières permettent non seulement d’assurer leur sécurité en ligne, mais aussi garantir la liberté d’Internet.

Débloquer tout le contenu des plateformes SVOD

Grâce à ses 5 700 serveurs répartis dans les 4 coins du globe, Ivacy VPN permet à ses utilisateurs de changer leur adresse géographique absolument où ils souhaitent. Un avantage non négligeable qui vous permet de contourner les restrictions géographiques érigées par les plateformes de streaming.

En l’occurrence, avec Ivacy VPN vous allez pouvoir accéder aux catalogues nationaux de Netflix US bien plus fourni que Netflix FR. Aussi, en vous connectant à un serveur localisé au Japon, les animes japonais du moment vous sont désormais accessibles.

Des options de sécurité avancées

Mais, Ivacy VPN ne s’arrête pas uniquement aux contenus des plateformes de streaming débloqués à prix doux. C’est également un panel de services incontournables. Protocoles de sécurité IPsec et IKEv2 fonction Smart Connect, protection contre les malwares, fuites IPv6, DNS sécurisés, chiffrement de niveau militaire, politique no log, bande-passante illimitée… Avec Ivacy VPN votre anonymat et sécurité en ligne sont garantis.

De plus, un forfait Ivacy VPN vous permet de connecter jusqu’à 10 appareils en simultanés.

En définitive, une chose est sûre : Ivacy VPN sera un véritable allié au quotidien. Et cerise sur le gâteau : grâce à son offre Ivacy Black Friday, vous pourrez profiter de tous ces avantages pendant 5 ans pour 1 €/mois.