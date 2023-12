Ice-Watch dévoile ses montres et bagues connectées pour Noël

Ice-Watch, le célèbre fabricant belge de montres en silicone, offre une idée de cadeau de Noël irrésistible avec ses nouvelles montres et bagues connectées.

Un duo parfait sous le sapin

La marque, déjà reconnue pour son Ice smart one, présente l’évolution de sa montre connectée avec l’Ice smart two et introduit sa première bague connectée, l’Ice ring.

ICE smart two, une évolution intelligente

L’ICE smart two, au tarif de lancement de 99 euros, conserve les fonctionnalités de suivi météo, santé, sommeil, et sport de son prédécesseur. Dotée d’un écran AMOLED, elle mesure la tension artérielle, la fréquence cardiaque et aussi le taux d’oxygène sanguin.

Fonctionnalités avancées pour un suivi complet

Avec des nouveautés telles que l’affichage de l’heure en veille, le choix d’illustrations d’écran, et la personnalisation des contacts d’urgence, elle promet ainsi une expérience utilisateur optimisée.

L’ICE Ring, élégance et bien-être au bout des doigts

La nouvelle venue, l’ICE Ring, une bague connectée chic et légère, se concentre toutefois sur la santé avec un suivi continu de sept caractéristiques, dont l’activité, le sommeil, la fréquence cardiaque et le niveau de stress. Résistante à l’eau, elle pèse moins de 3 grammes et offre jusqu’à 7 jours d’autonomie.

Cette nouvelle ICE Ring est disponible en trois couleur. Un accessoire qui permet un suivi détaillé du quotidien, notamment le sommeil avec une analyse précise des cycles et un score matinal.

Découvrir et connecter

Les deux dispositifs sont compatibles également avec l’application ICE Smart pour une consultation facile des données collectées sur le smartphone. L’ICE smart two est au prix de 99 euros, tandis que l’ICE Ring, disponible chez Louis Pion et d’autres partenaires, est au prix de 199 euros. En outre, l’ICE smart two est un cadeau parfait pour allier style et bien-être à Noël.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.