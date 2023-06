Amazfit promet un écran AMOLED extra-large pour sa prochaine montre

Amazfit s’apprête à annoncer la sortie d’une nouvelle montre connectée de la série Pop. Lancée sous le nom d’Amazfit Pop 3S, la smartwatch offrira de nombreuses options et un écran AMOLED incroyablement grand.

C’est particulièrement via des teasers que la marque Amazfit a partagé de nombreux détails concernant sa prochaine smartwatch. Voici de quoi il retourne.

Le formidable écran AMOLED de l’Amazfit Pop 3S

Dotée d’un cadre métallique fin et d’un seul bouton physique situé au milieu et sur le côté droit, la fameuse montre connectée dénommée Amazfit Pop 3S est une nouveauté. Et la société qui l’a produite est fière de présenter ses nombreux atouts. Cette nouvelle montre connectée se distingue par son écran AMOLED de 1,96 pouces. Et la résolution de cette smartwatch est de 410×502 pixels et une densité de 330 PPI.

Il s’agit là d’un écran de qualité qui garantit un affichage net, car toute la surface est employée. Ce qui fait que l’utilisateur de la montre connectée verra très bien les couleurs éclatantes qui apparaissent sur son cadran. Cela fait donc de chaque interaction avec la montre une expérience satisfaisante.

Une montre au design avenant

Le design de l’Amazfit Pop 3S est également remarquable. Son aspect plat donne à la smartwatch une touche moderne et épurée. Tandis que le bracelet est interchangeable. L’utilisateur peut donc décider de mettre le bracelet en silicone, et cela donnera un côté sportif à la montre connectée.

Tout comme il peut décider de mettre le bracelet en acier inoxydable en place. Celui-ci donne une certaine touche d’élégance à l’ensemble de l’appareil. Il donne véritablement un look plus claquant. Par conséquent, tout dépend des goûts de chacun. Mais l’Amazfit Pop 3S et son bel écran AMOLED ne passent pas inaperçu. Afin de la mettre en valeur, il est bon de toujours porter des tenues assorties au bracelet de cette tocante digitale.

De bonnes applications

Puis, grâce à l’Amazfit Pop 3S il est possible de passer des appels via Bluetooth. La montre connectée est pourvue d’un microphone et d’un haut-parleur intégrés. Vous n’aurez donc plus à tenir votre smartphone contre votre oreille, mais à porter la smartwatch à votre menton. Elle offre aussi des fonctionnalités intéressantes comme Tastiera numérique et un assistant vocal en soutien.

Si vous aimez faire du sport, cette montre connectée contient plus de 100 programmes. Vous pourrez alors suivre vos performances sans problème. Et si vous désirez connaître vos constantes en matière de santé, l’Amazfit Pop 3S est capable de vous dire quelle est votre fréquence cardiaque. Tout comme elle peut analyser quels sont vos habitudes de sommeil. Ensuite, la fonction gestion du stress et des émotions est l’apanage des Apple Watch ou de Fitbit. Mais l’écran AMOLED de l’Amazfit Pop 3S est également capable d’afficher cette donnée.

Une autonomie assez longue

Enfin, cette nouvelle smartwatch devrait avoir jusqu’à 12 jours d’autonomie sur une seule charge. C’est un temps d’utilisation assez long durant lequel son porteur peut profiter de toutes ses options. Et comparé aux modèles de montres connectées qu’il faut recharger au bout de 24 heures, c’est plus pratique.