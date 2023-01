Honda ressuscite d’anciennes motos sous forme de vélos électriques

Certaines des anciennes légendes des motos Honda sont de retour, mais sous la forme d’un vélo électrique. Ils constituent en effet les précurseurs de la volonté de Honda de commercialiser en 2025 une dizaine de motos électriques dans le monde.

Depuis un certain temps déjà, Honda a fait savoir son intention de se mettre au vert, tant dans ses offres à deux qu’à quatre-roues. Lors du salon de l’automobile de Shanghai, les grands pontes du département moto de Honda ont dévoilé les Honda Cub e, Dax e et Zoomer e lors d’une conférence en ligne. Ces nouvelles séries de motos électriques portent le nom de leurs équivalents à essence. Le trio de deux-roues électriques à pédales représente les efforts continus de Honda pour passer au vert.

Des vélos électriques élégants basés sur les motos légendaires

La quête de Honda pour lancer 10 motos électriques d’ici 2025 a commencé. Le constructeur japonais de motos a présenté un trio de nouveaux vélos électriques qui vont faire le bonheur de beaucoup d’entre nous. Les nouveaux modèles sont les Cub e, Dax e et Zoomer e .

Chaque modèle de vélo électrique s’inspire des plus célèbres motos de petite cylindrée construites par Honda. Mais au lieu d’être une simple reproduction de leur célèbre ancêtre, ces modèles constituent de belles évocations. En fait, ils reprennent toutes les caractéristiques du style original, mais intègrent des équipements et des fonctions avancées. On peut dire que Honda cherche à transmettre un sentiment de valeur aux jeunes utilisateurs tout en offrant plus de choix et de surprises.

Vitesse limitée à 25 km/h

S’il n’y a que très peu d’informations disponibles sur leurs spécificités, contrairement à leur origine, chaque nouveau répond aux besoins quotidiens des cyclistes urbains. En effet, chaque vélo électrique aurait une vitesse maximale limitée à 25 km/h. Quant à l’autonomie, elle varie de 60 à 90 km. De plus, le moteur est logé dans le moyeu.

Les connaisseurs de l’ancienne gamme ne manqueront pas de remarquer un détail significatif. Ces deux-roues disposent tous d’une pédale ! Cette particularité les place directement dans la catégorie des vélos électriques et non pas dans celle des cyclomoteurs. Les pédales permettent une conduite similaire à celle des modèles électriques actuels.

Honda annonce que ses modèles seront très « abordables ». Certaines sources parlent déjà d’une fourchette autour de 900 euros par modèle. Pour l’instant, il n’est pas prévu de commercialiser ces motos en Europe, car elles sont destinées au marché chinois.