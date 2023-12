[BON PLAN] – Le pack Hombli 1080p + Carillon WiFi est à -7%

Ne laissez aucune visite passer inaperçue avec le pack exclusif de la sonnette connectée Hombli 1080p et du Carillon WiFi. Grâce à une promotion exclusive de 7%, vous pouvez désormais acquérir ce duo de sécurité intelligente. Transformez votre porte d’entrée en un point de contrôle sophistiqué avec une vidéo Full HD 1080p.

Surveillance intelligente avec la sonnette connectée Hombli

La Sonnette Connectée Hombli 1080p assure une surveillance complète de votre domicile, de jour comme de nuit. Son angle de vue étendu de 140° et sa résolution vidéo Full HD garantissent une couverture optimale.

Les notifications instantanées sur votre Smartphone vous tiennent informé de toute présence détectée à votre porte. Cette fonctionnalité offre une tranquillité d’esprit totale.

Une communication améliorée avec carillon WiFi

Facilitez vos échanges avec vos visiteurs grâce à la fonction audio bidirectionnelle. Le pack inclut également un Carillon WiFi, pour que vous ne manquiez aucune sonnette, où que vous soyez dans votre maison. Avec une facilité d’installation et une longue portée, le carillon offre une flexibilité maximale pour être placé dans n’importe quelle pièce.

Offre exclusive avec 7% de réduction

Bénéficiez de la promotion de 7% aujourd’hui et assurez une communication claire et une sécurité renforcée avec la sonnette connectée Hombli 1080p et le Carillon WiFi. Profitez dès maintenant de cette promotion exclusive pour seulement 138,99 euros au lieu de 149,95 euros. De plus, avec la facilité de paiement, payer 3 fois dont 46,33 euros par tranche, et assurez une sécurité et un confort inégalés avec Hombli.

Stockage personnalisé et connexion facile avec l’application Hombli

Sauvegardez vos vidéos Full HD 1080p sur une carte micro SD jusqu’à 128 Go pour une sécurité supplémentaire. Pour une commodité maximale, optez pour le stockage dans le Cloud avec le service payant. Exploitez pleinement le potentiel de ce duo intelligent avec l’application Hombli sur Android ou iOS. Cette application vous permet de rester connecté à votre domicile à tout moment.

Les avantages d’une sonnette connectée

Sécurité personnalisée

Une sonnette connectée offre une sécurité personnalisée qui vous permet de surveiller constamment votre porte d’entrée. Grâce à des fonctionnalités telles que la détection de mouvement, la vision nocturne et la communication bidirectionnelle, vous pouvez vérifier l’identité de vos visiteurs et dissuader les intrus, même à distance. Cela apporte une tranquillité d’esprit, et renforce également votre système de sécurité domestique de manière intelligente et accessible. De plus, la sonnette est facile à installer et configurer, découvrez à travers cette vidéo la configuration d’une smart sonnette.

Confort d’interaction

Au-delà de la sécurité, une sonnette connectée améliore votre expérience d’interaction avec vos visiteurs. La communication bidirectionnelle vous permet de parler aux livreurs, aux invités et aux membres de la famille, même lorsque vous n’êtes pas chez vous. Cela rend les interactions plus fluides, et facilite également la réception de colis et la gestion des visites, tout en ajoutant une couche de commodité à votre quotidien.