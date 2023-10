Garmin révolutionne la montre connectée avec cette nouvelle collection

Garmin, le géant d’outre-Atlantique, révolutionne l’horlogerie avec sa Marq Carbon. Trois modèles inégalés, plus légers et résistants que jamais ont émergé de cette collection novatrice. Façonnées à partir de feuilles de carbone fusionné, ces montres incarnent le mariage parfait entre style et fonctionnalité.

Une technologie de pointe : Le carbone fusionné

La nouvelle collection Garmin introduit le carbone fusionné, un matériau exceptionnel. En outre, chaque montre est équipée d’un boîtier en carbone fusionné de 46 mm et d’une lunette assortie.

En termes d’autonomie, ces garde-temps atteignent 16 jours, ce qui est grandiose. De plus, le temps de charge est réduit à moins d’une heure grâce à un chargeur magnétique ingénieux.

Une robustesse inégalée grâce au fused carbon fiber

Le Fused Carbon Fiber, composé de 130 couches de feuilles de carbone, offre une robustesse exceptionnelle. Chaque couche des Garmin Marq Carbon est soigneusement positionnée pour maximiser la résistance.

De cette manière, cela crée un motif en spirale unique. Plus simplement, cette technologie de pointe garantit à ces montres une durabilité inégalée.

Les trois modèles distincts de la Garmin Marq Carbon

1. Garmin Marq Carbon Athlete (2 950 euros)

L’édition Athlète se démarque par sa polyvalence. En outre, son bracelet en silicone ventilé assure un confort optimal.

De plus, préchargée avec des profils sportifs, elle convient à diverses activités comme la course, la natation et l’escalade. On peut donc en conclure que cette montre est un compagnon idéal pour les amateurs de plein air.

2. Garmin Marq Carbon Golfer (3 100 euros)

La version Golfer est spécialement conçue pour les passionnés de golf. Effectivement, son bracelet en cuir FKM perforé résiste à la sueur et aux taches. En addition, la Garmin Marq Carbon Golfer est préchargée avec plus de 43 000 parcours.

Aussi, cette montre offre des fonctionnalités uniques. Par exemple, elle comprend un caddie virtuel qui fournit des recommandations de club en fonction des conditions.

3. Garmin Marq Carbon Commander (3 200 euros)

La Garmin Marq Carbon commander incarne l’essence même de l’outil polyvalent. Son bracelet en Nylon tissé façon Jacquard et son design discret en font un choix idéal pour les professionnels.

Dotée de fonctionnalités avancées, cette montre offre des informations cruciales pour les opérations aériennes. D’ailleurs, elle inclut la navigation directe et les bulletins météorologiques.

Des compagnons de vie, pas juste des montres

Ainsi, Garmin, avec sa collection Marq Carbon, redéfinit les normes de l’horlogerie de luxe. Ces montres ne sont pas seulement des instruments de mesure du temps, mais aussi des compagnons de vie.

Elles sont adaptées à tous les modes de vie et à toutes les passions. Avec cette collection exceptionnelle, Garmin prouve son leadership dans le monde des montres connectées haut de gamme.