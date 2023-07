Garmin est l’une des meilleures marques de montres connectées outdoor et indoor. Grâce à un large éventail de fonctionnalités, les applications d’une montre Garmin vous permettent aisément de réussir votre parcours de remise en forme.

Disponibles sur Garmin Connect, vous pouvez choisir ces applications en fonction de vos préférences. Certaines d’entre elles sont uniques et ajoutent de la valeur à votre smartwatch.

Meilleures applications Garmin pour la course à pied et le cyclisme

Dans la boîte à widgets de la marque Garmin, les applications suivantes sont très utiles afin que votre montre devienne un parfait compagnon si vous aimez courir ou faire du vélo.

Strava

Pour enregistrer vos parcours de course à pied et de cyclisme, Strava est également très populaire. Elle présente l’avantage d’être l’une des applications déjà intégrée dans une montre Garmin. Sauf qu’il existe une version payante et gratuite. Si vous désirez avoir un compte rendu très précis de vos performances, il est conseillé de vous abonner. Sinon, la version standard utilise d’office le capteur de fréquence cardiaque. Et elle vous indique votre pouls pendant vos séances d’entraînement intenses.

Garmin compatibles : Approach S60/S62, Forerunner 230/245/630/745, Forerunner 935/955, Fenix et Venu.

Komoot

Si vous souhaitez faire du vélo sur de l’asphalte, du VTT sur des sentiers cabossés ou de la course à pied, Komoot est une des meilleures applications pour montre Garmin. Elle a pour rôle de planifier vos itinéraires. Et si vous avez envie de faire un détour, l’application s’ajuste presque automatiquement afin que vous ne vous perdiez pas. Vous pouvez filtrer les parcours en fonction de l’activité et de la durée, enregistrer les circuits hors ligne et les parcourir lorsque vous êtes en déplacement.

Garmin compatibles : Enduro, Forerunner 245/645/955, Fenix 5/6/7, Venu 2/2S/Sq et Vivoactive 3/4/4S.

F3b RunSafe+

L’application RunSafe+ de F3b est faite pour les coureurs et les marcheurs. Elle est payante, mais elle prend plus de 10 profils de suivi sportifs différents en charge et propose des champs de données détaillés que vous pouvez vérifier tout au long de vos séances. Vous avez même accès à de nombreuses données IQ personnalisées. Elle peut vous permettre d’estimer votre allure de course. Elle est dotée de plusieurs options (minuteur, alertes, option permettant même de switcher entre le fait de marcher ou de courir). Ce qui fait qu’elle emploie les capteurs de mouvement et de santé de votre Garmin. Heureusement, une version d’essai gratuite est disponible. Ce qui vous permet de l’essayer avant de l’acheter.

Garmin compatibles : Fenix 3/5/6/7, Instinct 2/2S, Venu, Vivoactive 3/4/4S/HR, Forerunner 245/645 et Forerunner 945.

Stryd Workout

Ceux qui pratiquent déjà un entraînement basé sur la puissance peuvent également opter pour l’usage de l’application Stryd sur leur montre connectée. Elle est très utile pour les débutants. Stryd est en fait le fabricant du premier capteur de puissance portable au monde sous la forme d’un podomètre. Son application d’entraînement pour les montres Garmin Connect IQ 3.0+, baptisée Stryd Workout vous permet de suivre un entraînement structuré basé sur la force et l’endurance de votre corps.

Garmin compatibles : Forerunner 245/645/935, Fenix 5/7, Venu 2/2S/Sq et Vivoactive 3/4/4S.

Learn to run

Pour les coureurs débutants qui ne savent pas comment gérer leur rythme, Learn to run est une application proposant un très bon programme d’entraînement. Durant 12 semaines à raison de 3 séances par semaine, votre montre Garmin vous dira quoi faire. En commençant par le programme « 5 km ou 30 min », la durée de chaque séance augmente progressivement. L’objectif étant de passer à « 10 km ou 70 min », puis à « 21 km et 120 min ». Elle n’a pas été mise à jour depuis un certain temps, mais elle est gratuite. Ce qui est toujours un avantage.

Garmin compatibles : Forerunner, Edge, Fenix et Venu.

Meilleures applications multisports dans Garmin Connect IQ

Les amateurs de fitness, de natation et de body building trouveront également leur bonheur parmi les applications suivantes :

7-Minute Workout

Idéale pour les personnes aimant faire de la cardio, 7-Minute Workout vous propose 13 exercices de HICT (High-Intensity Circuit Training) à faire en 7 minutes. L’application affiche alors votre fréquence cardiaque en direct. Un minuteur de 10 secondes compte votre temps de repos entre chaque exercice et vous pourrez voir vos calories brûlées sur l’écran de votre Garmin. L’application se base sur les données recueillies par le capteur de fréquence cardiaque et de température.

Garmin compatibles : Forerunner, Fenix 5/5S/6/6 Pro/6S/7/7S, Venu 2/2S/Sq et Vivoactive 3/4.

SwimSports+

Si vous aimez nager, SwimSports+ de F3b est la meilleure des applications pour une montre Garmin résistante à l’eau à raison de 5 ATM. Conçue principalement pour la natation en eau libre, l’application propose 8 profils en matière de natation. Parmi eux, il y a 5 méthodes de tour de piste. Elle permet de mesurer la vitesse moyenne de nage, le nombre total de coups de bras, la distance et l’allure de nage. Un mode de repos à détection rapide est aussi disponible. Et tout cela est récapitulé sur votre écran.

L’application utilise les capteurs de fréquence cardiaque, de SpO2 et de température de votre Garmin pour mieux comprendre vos performances. SwimSports+ est une application payante. Cependant, vous pouvez utiliser la version gratuite pendant 15 minutes pour voir si elle vaut la peine d’être payée.

Garmin compatibles : Fenix 5/6/7, Instinct 2/2S, Venu, Vivoactive 3/4/4S/HR et Forerunner 245/645/945

Strength Training+ (Entraînement musculaire)

Développé par le concepteur de RunSafe+ et SwimSports+, Strength Training+ est un outil indispensable pour les propriétaires de smartwatch Garmin qui souhaitent tirer le meilleur parti de leurs séances de sport. Il permet de calculer les calories en fonction du poids pour que vous puissiez ajuster votre entraînement. Ce qui vous permet d’obtenir des données fiables à quelle intensité vous devez pratiquer un sport. C’est une application haut de gamme de Connect IQ qui offre une période d’essai de 10 minutes.

Garmin compatibles : Enduro, ForeAthlete 235J/630J/920XTJ, Forerunner 255/645/745/945, Fenix 3/5/5S/6/6S/7/7X, Instinct 2/2S, Venu/Venu 2 et Vivoactive 3/4

Heart Rate Zone Pie Chart and Recorder

Les amateurs de cardio-training peuvent se servir de l’application « Heart Rate Zone Pie Chart and Recorder » afin d’avoir des données sur leur fréquence cardiaque au cours d’un exercice physique. La mesure est effectuée minute par minute. 6 diagrammes circulaires codés par couleur représentent ces données. Pour fonctionner elle tient compte des relevés de SpO2 et synchronise vos données de zone de fréquence cardiaque avec l’application Garmin Connect.

Garmin compatibles : Approach, Forerunner 235/645/935, Fenix 3/5/6/7, Venu 2/2S/Sq et Vivoactive 3/4/4S

Meilleures applications pour montre Garmin à des fins diverses

Puis, en plus du fait que les smartwatch Garmin sont souvent utilisées dans la pratique d’activités sportives, une montre peut aussi être dotée d’applications utiles au quotidien comme celles-ci :

Spotify

Parmi les plateformes de streaming musical qui ont actuellement la côte, Spotify est une référence. Et cette application peut aisément être installée sur votre Garmin au même titre que Amazon Music ou Deezer. Il vous permet de télécharger vos albums, listes de lecture et podcasts préférés directement sur votre smartwatch pour les écouter hors ligne pendant vos déplacements. De plus, vous pouvez parcourir les morceaux recommandés « Made For You ». Il faut seulement s’abonner à l’offre Premium pour utiliser l’application de streaming sur Garmin.

Garmin compatibles: Forerunner 245 Music/645 Music/745/945/955, Fenix 5/5S/6 Pro/6S Pro/7/7S, Venu 2/2S/Sq. Music et Vivoactive 3 Music/4/4S

Meditate

Il y a aussi des applications de méditation pour montre Garmin qui sont populaires et Meditate en fait partie. Elle peut vous aider à faire le vide dans votre esprit. De plus, elle vous permet de suivre votre VRC (variabilité de la fréquence cardiaque) pour vous indiquer votre niveau de stress. Puis, elle émet des alertes vibratoires pour vous indiquer quand commencer vos exercices.

Garmin compatibles : Vivoactive 3/3 Music, Forerunner 245/645/745/945, Fenix 5/6/Chronos, Marq et Venu

Commute Tracker

Pour les accros à l’organisation du temps, Commute Tracker est une application qui vous permettra de suivre la durée totale de vos trajets, le temps passé à se déplacer, le temps passé à s’arrêter, la vitesse maximale à laquelle vous vous déplacer. De cette manière, vous pourrez mieux gérer votre temps afin de ne pas être en retard à vos différents rendez-vous. L’application suit et regroupe ces statistiques en fonction de l’heure à laquelle vous vous rendez habituellement dans un lieu. Puis, elle vous indique exactement quand vous devez quitter ce lieu pour vous rendre dans un autre, grâce à des graphiques détaillés et à des données chiffrées.

Garmin compatibles : Epix, ForeAthlete 920XTJ, Forerunner 920XT, Fenix 3/3 HR, Vivoactive

Maps4Garmin

Comme son l’indique, Maps4Garmin est une application qui permet d’accéder à la navigation cartographique en direct sur les montres connectées Garmin. Elle indique la position la de son porteur sur une carte en temps réel. Et grâce au GPS, elle permet à tout utilisateur de s’orienter. La version gratuite de l’application utilise les données cartographiques d’Open Street Maps. Quant à la version payante, elle permet d’avoir une couverture météorologique basée sur un radar et fonctionne dans plusieurs régions du monde.

Garmin compatibles : Approach S60/S62, Forerunner, Fenix 5/6/7, Venu/Venu 2/Sq et Vivoactive 3/4

Hydratation

Au quotidien, si vous oubliez souvent de vous hydrater, alors que c’est une nécessité, l’application gratuite Hydration vous permet de rester en forme pour la journée. En indiquant dès le départ quelle quantité d’eau vous consommez par jour, et que vous la configurez, elle vous indiquera par la suite quand s’hydrater, et cela, un bon nombre fois dans une journée.

Garmin compatibles : Instinct, Enduro, Forerunner, Fenix 5/6/7, Venu/Venu 2/Sq et Vivoactive 3/4

Find my car

Enfin, il est souvent fatiguant de chercher sa voiture dans un parking, surtout si ce n’est pas vous qui l’avez garé mais un voiturier. Par conséquent, l’application « Find my car » vous permettra de retrouver aisément votre véhicule à l’aide de votre montre connectée Garmin. Cette application enregistre la position initiale de votre voiture et vous indique la distance en temps réel entre vous et lui.

Garmin compatibles : Forerunner, Fenix 5/6/7, Venu/Venu 2/Sq et Vivoactive 3/4