Garmin Connect ajoute enfin cette fonction longtemps attendue

Les utilisateurs de montres connectées Garmin peuvent désormais rechercher des événements en direct via le calendrier Ahotu dans Garmin Connect. La base de données couvre une grande variété de courses, des 5 km aux marathons, dans 187 pays.

Une fois que vous avez sélectionné une course, vous pouvez utiliser le Garmin Race Widget pour adapter votre entraînement en conséquence. C’est une véritable amélioration apportée aux smartwatch de la marque Garmin.

Une belle collaboration entre Garmin et Ahotu

Le fabricant de montres connectées de sport Garmin et Ahotu ont officiellement annoncé leur collaboration. Associant leurs idées, ces deux acteurs œuvrant dans le domaine du sport offrent désormais un nouvel outil aux utilisateurs de smartwatch.

Ahotu se targue d’être le calendrier le plus complet pour les sports d’endurance dans le monde. Couvrant 28 activités comme la course à pied, le cyclisme et les événements multidisciplinaires dans 187 pays, cette fonction est très pratique. Et grâce à ce partenariat, la base de données Ahotu est maintenant accessible via l’application Garmin Connect.

Un grand atout pour les amateurs de sport

Les utilisateurs portant leurs montres de sport peuvent dès à présent savoir quels événements multidisciplinaires sont à venir dans leur région. Ce qui peut leur laisser le temps de s’y préparer et d’y convier du monde. Il est alors plus convivial de faire du sport en groupe.

Qu’il s’agisse de 5 km ou de marathons, cette fonctionnalité vous donnera toutes les informations relatives à l’événement. Par exemple, vous saurez à quelle date il se déroulera, l’heure de départ et un lien vers la page d’inscription vous seront fournis.

Une fois que vous avez trouvé un événement Ahotu auquel participer, vous pouvez l’ajouter à votre calendrier. Utilisez ensuite le Garmin Race Widget pour créer un plan d’entraînement qui vous aidera dans votre préparation. La fonction adapte intelligemment les suggestions d’entraînement quotidiennes. De cette manière, vous atteindrez plus facilement vos objectifs d’entraînement lors d’une ou plusieurs courses.

De plus, elle fournit un compte à rebours de la course. Vous aurez un temps d’arrivée à respecter et vous bénéficierez des prévisions météorologiques lors de la date prévue. Le Garmin Race Widget est disponible sur plusieurs smartwatch faites pour course à pied. Les modèles de la série Forerunner 955 et la Forerunner 255 Music en font notamment partie.

Les étapes permettant d’accéder à Ahotu

Pour rechercher des événements, chaque utilisateur possédant une smartwatch Garmin doit aller dans « Plus », puis dans « Entraînement et planification », il faut ensuite cliquer sur « Courses et événements » et c’est là que vous trouverez votre bonheur. Les événements Ahotu sont répertoriés. Ce qui fait qu’il s’agit de véritables courses car la mention « Verified Source » est signalée.

Le partenariat avec Ahotu a été mentionné plus tôt cette année dans la mise à jour de la version 4.70 de Garmin Connect. Et cela a grandement permis à la marque Garmin d’améliorer sa base de données d’événements. Cette fonction comporte même des filtres de recherche supplémentaires pour vous aider à trouver rapidement des courses.