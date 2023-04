Voici les vélos électriques ayant la plus grande autonomie au monde

Fuell, la société du célèbre concepteur de motos Erik Buell, a lancé deux nouveaux modèles de vélos électriques, les Flluid-2 et Flluid-3. Ces vélos électriques revendiquent non seulement la plus grande autonomie du marché, mais offrent également « une expérience de conduite unique ».

Fuell, la dernière initiative électrique d’Erik Buell, a déjà présenté une moto électrique plutôt intéressante, la Fllow. Fort de son talent pour les doubles L, Fuell récidive, mais cette fois dans le monde des vélos électriques. Il lance les nouveaux Flluid-2 et Flluid-3. Comme beaucoup d’autres vélos électriques sur le marché, Fuell espère que ces nouveaux VAE Flluid pourront remplacer votre voiture.

De véritables alternatives durables à la voiture

Les nouveaux Flluid-2 et 3 dérivent directement de la technologie du vélo électrique Flluid-1. Ils ont été conçus pour être de véritables substituts à la voiture pour de nombreux utilisateurs. Le directeur technique de Fuell a déclaré que l’entreprise avait utilisé les connaissances acquises avec le Flluid-1 pour développer une solution de transport urbain supérieure. De cette manière, il assure que les Flluid-2 et 3 constituent de véritables alternatives viables à la voiture« .

Mais pour qu’un vélo électrique puisse remplacer votre voiture dans vos déplacements quotidiens, il doit présenter de nombreuses caractéristiques. Au premier rang d’entre elles figure une autonomie suffisante. Fuell a insisté sur ce point en déclarant que le Flluid-2 fait partie des vélos électriques ayant la plus grande autonomie au monde. Ce dernier est décrit comme un véhicule à très grande autonomie grâce à ses deux batteries amovibles d’une capacité totale de 2 kWh.

Cette capacité a doublé en comparaison avec la première génération de Fuell Flluid-1. Elle permet d’atteindre une autonomie impressionnante de 362 km en une seule charge.

Pour une option plus facile à installer, le Flluid-3 offre une seule batterie de 1 kWh. Cette batterie devrait suffire à tous ceux qui peuvent se contenter d’une autonomie toujours impressionnante de 177 km.

Des vélos électriques dotés d’un moteur intermédiaire puissant

Les nouveaux vélos électriques Fuell sont propulsés par le tout nouveau système de moteur intermédiaire de Valeo. Ce moteur aura une puissance de 250W en Europe avec un couple de 130 Nm. Il s’agit donc de l’un des moteurs intermédiaires les plus puissants disponibles sur le marché des vélos électriques.

Les Fuell Flluid-2 et Flluid-3 atteindront 25 km/h en Europe. Une version rapide de chaque modèle sera proposée, connue sous le nom de Flluid-2S et Flluid-3S, qui atteindra une vitesse de 28 mph (45 km/h) pour les modèles américains et européens.

Les deux vélos sont équipés d’un changement de vitesse automatique, d’un éclairage LED intégré, d’une suspension avant, de garde-boue.

En outre, ces modèles bénéficient tous deux de composants nécessitant peu d’entretien. Notamment des freins à disques hydrauliques et d’un système de transmission par courroie Gates Carbon Drive au lieu d’une chaîne de vélo conventionnelle.

Les vélos électriques ont été conçus pour convenir à une gamme de cyclistes de 155 à 195 cm. Leur géométrie a été optimisée pour offrir une direction et une maniabilité stables, confiantes et incroyablement agiles. Comme l’explique Buell, son objectif était de créer un deux-roues hautes performances aussi facile à utiliser qu’une voiture.