Ford sort une voiture électrique avec un rapport qualité-prix qui met Tesla à terre

C'est le buzz du moment dans le monde des véhicules électriques : Ford vient de dévoiler sa toute nouvelle voiture électrique, qui pourrait bien changer la donne et faire honte à Tesla. Avec son rapport qualité-prix imbattable, la Ford Explorer pourrait bien être le cauchemar des constructeurs automobiles les plus réputés.

Alors que Tesla domine le marché des voitures électriques depuis des années, Ford propose un modèle qui pourrait bouleverser l'équilibre établi. Les experts s'accordent à dire que la nouvelle voiture électrique de Ford est une véritable révolution dans le domaine. Elle offre des performances et des fonctionnalités inégalées à un prix imbattable.

Des performances qui défient les lois de la physique

Le Ford Explorer se décline en 3 versions équipées de batteries différentes :

une option à propulsion d'une puissance de 125 kW équipée d'une batterie de 55 kWh (52 kWh utilisables).

équipée d'une (52 kWh utilisables). un modèle à propulsion de 210 kW muni d'une batterie de 82 kWh (77 kWh utilisables)

muni d'une (77 kWh utilisables) double moteur de 250 kW avec batterie de 84 kWh (79 kWh utilisables).

Ces configurations se traduisent par des chiffres impressionnants : 13,9 kWh/100 km pour la version propulsion de 285 ch et 15,7 kWh/100 km pour la version 4×4 de 340 ch. Grâce à ses moteurs surpuissants et à ses batteries innovantes, cette voiture électrique peut parcourir des centaines de kilomètres sans avoir besoin d'une recharge. La version propulsion peut parcourir 602 km, elle rivalisant avec des modèles comme l'ID.4 et le Scénic E-Tech. Selon le cycle WLTP, la 4×4 a une autonomie de 566 km en 4×4 contre respectivement 565 km et 538 km WLTP pour l'Enyaq.

En termes de recharge, la version à propulsion peut être rechargée de 10 % à 80 % en 28 minutes avec une puissance maximale de 135 kW, tandis que la version 4×4 peut atteindre 170 kW.

Voiture électrique de Ford : un design futuriste qui en met plein la vue

Mais ce n'est pas tout ! En plus de ses performances extraordinaires, cette voiture électrique arbore un design futuriste qui ne manquera pas de faire tourner les têtes. Avec une longueur de 4,47 mètres, le Ford Explorer se place dans le segment C des SUV. Il rivalise ainsi avec Peugeot E-3008, Tesla Model Y ou encore Renault Scénic E-Tech.

Bien qu'il utilise la plateforme MEB de Volkswagen, il présente un style distinct et moderne. On remarque notamment l'absence de calandre, une ligne de caisse élevée, et des optiques reliées par un bandeau à l'avant et à l'arrière.

À l'intérieur, Ford met l'accent sur la praticité et la connectivité. Malgré une banquette arrière offrant trois sièges, le coffre propose une capacité de 450 litres. En outre, la marque allemande mise sur de nombreux espaces de rangement, dont la « MegaConsole » de 17 litres. De plus, un compartiment secret appelé « Private Locker » est dissimulé derrière l'écran central.

Par ailleurs, ce SUV dispose d'un écran principal de 14,6 pouces qui, connecté, peut coulisser pour dévoiler un espace de stockage secret. Le système SYNC Move, basé sur une plateforme du groupe allemand, offre des fonctionnalités proches de celles de VW, avec Android Auto et Apple CarPlay inclus.

Un prix qui défie toute concurrence

Concernant les prix et équipements, le Ford Explorer propose deux versions avec des équipements de série tels que l'accès mains libres, l'aide au stationnement, et le régulateur adaptatif. Une version premium ajoute des fonctionnalités telles que des phares matriciels, un hayon électrique, et un système audio B&O. Les prix commencent à 43 900 euros pour la version propulsion 170 ch, et le véhicule est éligible au bonus écologique français.

Comparée aux modèles équivalents de Tesla, cette voiture électrique de Ford offre un rapport qualité-prix imbattable, ce qui en fait un choix incontournable pour tous ceux qui souhaitent franchir le cap de la mobilité électrique sans se ruiner.