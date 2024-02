[BON PLAN] – Économisez gros sur le fauteuil gaming Corsair TC200 Leatherette

Plongez au cœur de l’action avec le fauteuil gaming Corsair TC200 Leatherette. Son design inspiré des sports automobiles, son confort inégalé et ses fonctionnalités haut de gamme font de ce fauteuil une pièce maîtresse pour les passionnés de jeux.

Un fauteuil gaming victime d’une promotion de -6%!

Profitez de cette affaire spéciale sur le Corsair TC200 Leatherette. Le prix est à seulement 341,99 euros au lieu de 362,61 euros. De plus, facilitez votre achat avec l’option de paiement en 4 fois, à seulement 87,46 euros par versement.

Exactement, saisissez cette promotion exceptionnelle sans attendre. L’expérience de jeu haut de gamme est désormais accessible à tous. Ainsi, ne tardez pas à profiter de cette opportunité unique.

Tout sur le fauteuil gaming Corsair TC200 Leatherette

Confort et soutien exceptionnels

Découvrez le mariage parfait entre confort et soutien avec cet fauteuil. Son revêtement en cuir synthétique rembourré, ses accoudoirs 4D ajustables et son support lombaire intégré offrent une expérience de jeu immersive et ergonomique.

Robuste et durable

Le Corsair TC200 est forgé dans l’acier pour une stabilité exceptionnelle. Son châssis en acier renforcé, son support de roulettes et son vérin pneumatique de catégorie 4 garantissent une durabilité à toute épreuve, même lors des sessions de jeu les plus intenses.

Ajustabilité personnalisée

Trouvez votre position idéale avec cet fauteuil gaming. Réglez la hauteur d’assise, les accoudoirs et le dossier pour une expérience de jeu entièrement personnalisée. Profitez d’une plage de hauteurs améliorée de 120 mm pour s’adapter à toutes les tailles.

Inclinaison et relaxation

Le fauteuil offre une incroyable plage d’inclinaisons de 90 à 180°. Cela permet de s’étendre confortablement et de se relaxer entre les parties. En plus, son design élargi et amélioré vous assure un soutien durable, que vous soyez en pleine compétition ou simplement en train de vous détendre.

