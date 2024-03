Ellipse E2 ST, la nouvelle référence en matière de vélo électrique

Ellipse Bikes, l'entreprise Troyenne à l'origine du succès du vélo électrique E1, dévoile son dernier-né : le E2 ST. Ce vélo électrique élégant et confortable promet une expérience de conduite optimale. Il combine élégance, confort et configuration étendue pour répondre aux besoins de tous les cyclistes.

Un petit rappel pour la série E1 :

Le vélo électrique accessible à tous

Après le succès du E1, Ellipse vise à démocratiser encore davantage le vélo électrique avec le lancement du E2 ST. À un prix de départ de 2490 euros, Ellipse a conçu ce modèle pour être accessible à un large public. Que vous soyez un cycliste débutant ou expérimenté, le E2 ST offre un moyen de transport écologique, économique et pratique.

Sécurité et confort au rendez-vous

Le E2 ST dispose de nombreuses fonctionnalités visant à assurer la sécurité et le confort du cycliste. Son cadre élégant intègre des éléments caractéristiques de la marque Ellipse, tels que les clignotants et les éclairages intégrés. Ces éléments garantissent une visibilité optimale sur la route. Ce qui est essentiel pour assurer une conduite sécurisée, surtout dans des conditions de faible luminosité.

En outre, le vélo a un système antivol sophistiqué pour protéger le vélo contre le vol. La visserie antivol sur les roues et certains périphériques, ainsi que l'antivol fer à cheval AXA, garantissent la sécurité du vélo lorsqu'il est stationné à l'extérieur.

De plus, un code protège l'allumage de l'assistance, et une alarme se déclenche en cas de mouvements suspects. Cela offre ainsi une tranquillité d'esprit supplémentaire au propriétaire.

Configuration personnalisée

Ce qui distingue le E2 ST d'Ellipse, c'est sa capacité à être configuré selon les préférences de chaque cycliste. Doté d'une batterie de 504Wh offrant jusqu'à 100 km d'autonomie, ce vélo électrique peut être adapté à une variété d'usages, du vélotaf urbain aux escapades plus lointaines en campagne.

Ce vélo est également disponible avec différentes options de transmission et de suspension. Il permet aux cyclistes de personnaliser leur expérience de conduite en fonction de leurs besoins et de leurs préférences. Que vous préfériez une transmission par courroie sans entretien ou une transmission CUES 9 vitesses de chez Shimano pour les parcours plus escarpés, le E2 ST offre une polyvalence et une performance exceptionnelles.

Une palette de couleurs étendue

Ellipse offre aux cyclistes la possibilité de personnaliser leur vélo grâce à une large gamme de couleurs disponibles pour le E2 ST. Avec un total de 15 couleurs au choix, dont 3 de série, chacun peut créer un vélo unique qui correspond à son style personnel.

La peinture des cadres est réalisée à Troyes, à moins de 15 minutes du site d'assemblage. Ce qui garantit une qualité exceptionnelle et une attention aux détails inégalée.

Accessoires modulables

En plus du vélo lui-même, Ellipse propose une gamme d'accessoires modulables conçus pour améliorer l'expérience de conduite. Des porte-bagages avant et arrière intégrant des feux de position et des clignotants garantissent une visibilité optimale, même lorsque le vélo porte des charges.

On a conçu ces accessoires pour offrir un maximum de polyvalence et de fonctionnalité. Cela répond ainsi aux besoins des cyclistes urbains et des aventuriers.

Une innovation conçue à Troyes

Toutes les innovations de Ellipse sont conçues et fabriquées à Troyes, à moins de 15 minutes du site d'assemblage. Cela garantit une qualité exceptionnelle et une attention aux détails inégalée.

En plus de créer des vélos électriques de haute qualité, Ellipse s'engage à promouvoir la mobilité durable et à contribuer à un avenir plus propre et plus écologique pour tous.

Le E2 ST est bien plus qu'un simple vélo électrique, il incarne l'engagement de Ellipse à offrir aux cyclistes une expérience de conduite inégalée, combinant style, confort et performance. Que vous soyez un passionné de vélo ou un utilisateur occasionnel, le E2 ST vous offre une manière élégante et pratique de vous déplacer en ville ou à la campagne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.