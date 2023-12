[BON PLAN] – Découvrez l’Elgato Wave XLR à -12%

Élevez votre expérience audio à un niveau supérieur avec l’Elgato Wave XLR. Doté d’une interface XLR vers USB-C, d’un préampli studio puissant de 75 dB, de la technologie Clipguard, et d’une alimentation fantôme 48V, cet appareil révolutionnaire offre une qualité sonore exceptionnelle pour vos streams, enregistrements, et podcasts.

Libérez la puissance de votre voix avec l’Elgato Wave XLR

Vous recherchez une solution audio professionnelle pour vos streams, enregistrements et podcasts ? L’Elgato Wave XLR est la réponse à vos besoins. Cette interface haut de gamme transforme votre micro XLR en une source audio USB-C de qualité exceptionnelle.

Avec un préampli de studio qui offre un gain jusqu’à 75 dB, vous amplifierez les micros les moins sensibles avec un bruit minimal. Ce qui garantit une qualité sonore optimale.

Wave Link : contrôle audio complet

L’application Wave Link incluse vous donne un contrôle total sur votre mix audio. Vous pouvez mélanger plusieurs sources audio et créer deux mixages indépendants pour une personnalisation maximale. La technologie Clipguard exclusive d’Elgato prévient la distorsion du signal du micro.

Cette technologie assure que votre voix reste nette et claire, même dans les moments les plus intenses. En plus, l’application est facile à contrôler et configurer, découvrez à travers cette vidéo la configuration du Wave XLR :

Alimentation fantôme 48V

L’Elgato Wave XLR assure une puissance constante pour alimenter vos micros à condensateur. Pratique et puissante, cette interface offre une alimentation fantôme de 48 volts, idéale pour les micros à condensateur. Elle s’intègre parfaitement à votre configuration, que vous soyez sur Mac ou PC.

Offre exceptionnelle

Avec une réduction exceptionnelle de 12%, l’Elgato Wave XLR est actuellement disponible à 149,99 euros au lieu de 169,99 euros. Ne manquez pas cette opportunité de mettre en avant votre voix avec une qualité audio professionnelle. Transformez votre expérience audio dès maintenant.

Les avantages d’une console et préampli de qualité professionnelle

Une qualité audio exceptionnelle

Améliorez la qualité sonore de votre streaming en utilisant une console et un préampli. Ces équipements amplifient les micros peu sensibles et assurent une restitution claire et nette de votre voix. La technologie clipguard utilisée par les préampli de qualité évite la distorsion du signal. Elle garantit une expérience audio professionnelle pour vos spectateurs.

Contrôle total du mixage

Une console et un préampli offrent un contrôle complet sur le mixage audio. Créez des mixages indépendants avec l’application dédiée, ajustez les niveaux et éliminez les interférences. L’utilisation d’une console et un préampli offre ainsi une expérience sonore immersive et de qualité studio pour votre audience.