L’écran plus grand de la Samsung Galaxy Watch 6 est-il vraiment un plus ?

Sortie récemment durant cet été 2023, la 6ème génération de Galaxy Watch est déjà considérée comme la meilleure montre connectée pour les utilisateurs d’Android. Pourtant, son style vient d’être rehaussé par Samsung avec la sortie d’une Galaxy Watch 6 possédant un plus grand écran.

Il s’agit de la Galaxy Watch 6 Astro Edition. Elle reprend les codes de la version classique de 47 mm avec sa lunette tournante. Sauf que celle-ci a un design inspiré des astrolabes. Ces anciens instruments astronomiques étaient utilisés pour calculer la position des étoiles dans le ciel nocturne, afin de naviguer et de calculer l’heure.

Une très belle version de la Galaxy Watch 6 Classic

Avec une lunette tournante qui contient des gravures de constellations et de corps célestes, l’édition Astro de la Galaxy Watch 6 se pare d’un nouveau look et d’un plus grand écran. Son cadran montre une galaxie en mouvement avec une lune attachée à la trotteuse. Une boussole à droite et une autre pour suivre les mouvements du soleil et de la lune est à gauche.

Puis, le reste de la smartwatch n’en est pas moins beau. Hormis l’écran couleur et motifs gravés, elle est complètement noire. Ce qui lui donne un aspect très élégant sans sacrifier son côté tendance.

Une exclusivité dédiée aux MENA

Samsung a décidé que l’écran de la montre Samsung Galaxy Watch 6 Astro Édition était une exclusivité pour la région MENA. Elle n’est donc vendue qu’au Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

Au total, Samsung indique que 11 pays auront donc accès à ce modèle : le Bahreïn, l’Égypte, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Maroc, l’Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite, la Turquie et les Émirats arabes unis.

Le choix de ces pays n’est pas un hasard. En effet, dans le communiqué de presse annonçant la sortie de cette édition, Samsung avait déjà mentionné que cette montre connectée serait dédiée à cette partie du monde. Elle est inspirée par les explorateurs et les innovateurs de la région MENA.

Omar Saheb, le directeur régional du marketing chez Samsung Electronics MENA a d’ailleurs affirmé qu’il s’agit d’un hommage aux innovateurs du Moyen-Orient. Ils ont eu une importance historique dans les domaines des mathématiques, de la science et de l’innovation. Et ils ont été des précurseurs pour les futurs pionniers de la région.

La première d’une collection de montres en édition limitée

Si vous voulez vous procurer un exemplaire de cette nouvelle smartwatch, il vous faudra donc faire un petit voyage dans les pays du Moyen-Orient. Mais qu’à cela ne tienne, ce ne sera pas le seul produit que vous y trouverez. En effet, selon la marque coréenne, c’est la première d’une série de montres spéciales en édition limitée.

Par conséquent, il est possible qu’à l’avenir, d’autres Galaxy Watch 6 ayant des spécificités soient produites. Il serait par contre plus pratique qu’il soit possible d’y accéder dans le monde entier. Cela reste encore à voir. Sinon, les modèles standards sont disponibles sur de nombreuses plateformes et il est possible de les customiser soi-même.