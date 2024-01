Ducati lance un vélo électrique hyper léger : -50% que la moyenne sur la balance !

Le dernier joyau de Ducati, le Futa est un vélo électrique révolutionnaire d’une légèreté exceptionnelle, défiant les normes du secteur avec un poids réduit de 50%. Il associe le design italien emblématique à des performances inégalées.

Ducati, le titan italien renommé pour ses motos sportives de luxe, franchit une nouvelle étape audacieuse dans le monde de la mobilité électrique avec le lancement du Futa. Ce vélo électrique exceptionnel brise les conventions en affichant une réduction de poids de 50% par rapport à la moyenne des vélos électriques du marché. Dans cette exploration de l’innovation et du design, Ducati continue de repousser les limites. Il offre aux amateurs de deux-roues une expérience unique qui marie légèreté, technologie de pointe et élégance distincte de la marque italienne.

Redéfinir les normes de poids dans le monde des vélos électriques

Ducati établit une nouvelle norme dans le monde des vélos électriques. Le Futa tire son nom du col sinueux qui relie l’Émilie-Romagne à la Toscane. Mais outre son nom évocateur, sa légèreté exceptionnelle en fait une véritable innovation dans le monde du cyclisme électrique.

Ne pesant que 12,4 kg qu’en taille M, le Futa résulte d’une prouesse technique due à l’utilisation judicieuse de matériaux de pointe.

La légèreté du Futa ne compromet en rien sa durabilité. Avec son cadre monocoque en fibre de carbone, le Futa garantit une résistance exceptionnelle. Le guidon Trimax Carbon Aero offre une maniabilité exceptionnelle. Ce dernier accentue la promesse de légèreté et de maniabilité de ce vélo sur tous les terrains.

Le Futa incarne l’élégance italienne avec des détails bien pensés. Les roues pneus Pirelli de 35 mm offrent une adhérence exceptionnelle, une résistance accrue et un confort inégalé. Ducati a réussi à combiner le style et la fonctionnalité. Il a crée une moto qui non seulement attire l’attention, mais qui excelle également sur la route.

L’alliance parfaite de la puissance et de la technologie

Le Futa dispose d’un moteur FSA System HM 1.0, situé sur le moyeu arrière. Ce puissant moteur délivre une puissance de 250W, accompagnée d’un couple impressionnant de 42Nm. Pesant seulement 3,95 kg, ce moteur compact et léger propulse le Futa vers de nouveaux sommets de performance électrique. Le système de transmission électronique sans fil à 2 x 12 vitesses assure des changements de vitesse en douceur. Quant aux freins à disques hydrauliques FSA – K-Force, ils offrent un contrôle précis dans toutes les conditions.

Rester connecté pour aller plus loin

Le Futa n’est pas seulement un chef-d’œuvre de légèreté et de puissance, il incarne également la connectivité moderne. Doté d’une batterie FSA de 250 Wh intégrée dans le tube diagonal, le vélo offre une autonomie impressionnante pour les aventures sur route. Pour ceux qui souhaitent élargir leurs horizons, un prolongateur d’autonomie de 250 Wh est disponible en option. L’autonomie totale est doublée à près de 160 kilomètres.

L’application FSA, compatible avec iOS et Android, offre un tableau de bord numérique. Ce dernier permet aux utilisateurs de surveiller les statistiques en temps réel, l’état du système, l’autonomie restante et bien plus encore.

Vendu au prix de 7 690 euros, le Futa offre aux amateurs de vélos électriques une opportunité unique de profiter d’une expérience de conduite incomparable. Il allie la passion de la route à une technologie de pointe. Ducati prouve une fois de plus qu’il n’est pas seulement un fabricant de moto. Il est un pionnier dans l’avenir de la mobilité électrique.