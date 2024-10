Cette montre connectée DIY a un écran qui imite le papier électronique ?!

Vous êtes fans d’électronique et de vidéos tutos ? Eh bien la dernière nouveauté que j’ai repérée sur le Net pourrait grandement vous intéresser. Il s’agit d’une montre connectée DIY dont l’écran e-paper ressemble à une relique du passé.

C’est un projet qui a été conçu et réalisé par un certain Drfailov. Voici ce qu’il en est.

DRM Watch 3, la montre connectée DIY avec un écran e-paper

Le concepteur Drfailov n’est peut-être pas aussi connu que Steve Jobs mais son invention peut faire des émules dans le monde des smartwatch. En effet, il est l’inventeur de la DRM Watch 3, une drôle de montre connectée DIY dont l’écran e-paper est assez spécifique.

Plus précisément, elle est dotée d’un écran Sharp Memory Display de 2,7 pouces. Mais serez-vous vraiment à porter cette tocante au poignet alors qu’elle fait la taille d’un grand post-it ? Personnellement, je réfléchis moi-même encore à la question. Mais je dirai que oui, ce serait pas mal, étant donné qu’on dirait un objet geek des années 80.

Une smartwatch qui occupera une grande partie de l’espace de votre poignet

Le plus comique avec la DRM Watch 3, c’est son apparence. Cette montre connectée DIY dont l’écran ressemble à un e-paper n’est pas du tout disgracieuse ou encombrante, comme c’est le cas pour la plupart des projets de smartwatch DIY.

Au contraire, son design est plutôt bien pensé. Et ses caractéristiques techniques ne sont pas mauvaises. On a droit à une smartwatch dont la batterie de 450 mAh est suffisante pour durer deux semaines avec une seule charge. Puis, il s’avère qu’il est possible de se connecter à Internet via le Wi-Fi. Tandis que la fonction Bluetooth permet de se connecter à un smartphone.

Un projet de smartwatch DIY qui ne ressemble à aucun autre

Sous l’écran e-paper et la couche de rétroéclairage se trouve le circuit imprimé contenant tous les éléments électroniques nécessaires au fonctionnement de la smartwatch. Le microcontrôleur ESP32-S2 est le premier d’entre eux.

Ensuite, c’est une montre dont on peut facilement lire les données. Cela, elle le doit également à sa batterie qui est peu gourmande.

Dans l’ensemble, la DRM Watch 3 est grande mais fine. Et c’est cet aspect qui donne à la montre une allure élégante malgré sa taille assez imposante. Vous pouvez encore améliorer l’aspect de la montre en imprimant en 3D un boîtier adapté. Vous pouvez également opter pour un boîtier en métal usiné CNC qui donnera à la montre un aspect plus premium.

En matière d’écran, pour ceux qui ne connaissent pas les écrans Sharp Memory-in-Pixel, il s’agit essentiellement d’écrans LCD. Ils présentent certaines des meilleures caractéristiques des écrans E Ink.

