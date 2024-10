Voici la nouvelle montre Casio G-Shock G-Lide, hommage au champion de surf Kanoa Igarashi

Si vous aimez porter la même montre connectée que vos stars préférées, sachez que Casio a conçu une smartwatch dédiée au surf. Et l’un des plus grands champions de surf l’a adopté. La Casio G-Shock G-Lide est devenue l’alliée de Kanoa Igarashi.

C’est un modèle de G-Shock qui semble assez spécifique, car il peut résister à la puissance des vagues. Voici ce qu’il en est.

Une montre dédiée à un champion du surf

Si je dois vous dire pourquoi la Casio G-Shock G-Lide est intéressante, ce ne sont pas quelques paragraphes traitant uniquement de ses capacités qu’il faut lire. Non, cette montre connectée est un hommage au monde du surf. Et l’un des plus grands honneurs que ce produit ait eu est d’avoir été choisi par le champion Kanoa Igarashi.

Ayant commencé à surfer à l’âge de 3 ans, la mer est donc son domaine depuis tout petit. Et selon sa biographie, à 9 ans, il est déjà devenu la plus jeune personne à rejoindre l’équipe de surf des États-Unis. Ensuite à 14 ans, il a remporté le championnat de surf des États-Unis des moins de 18 ans.

Et par la suite, sa carrière s’est poursuivie dans ce sport après avoir participé au WSL Championship Tour en 2016. Il a alors remporté un certain nombre de compétitions de surf majeures. Par conséquent, ce japonais a grandement marqué l’histoire du surf.

La Casio G-Shock G-Lide, un objet signé Kanoa Igarashi

La montre Casio G-Shock G-Lide GLX5600KB-1 a été lancée en Amérique du Nord. Ce modèle de la série 5600 est le troisième modèle issu d’un partenariat. Il a été fait entre la marque horlogère et le surfeur professionnel japonais Kanoa Igarashi. Puis, la montre a été lancée au Japon et en Europe en septembre, lorsque les membres de Casio ID ont pu précommander le modèle.

A première vue, il s’agit d’une Casio standard, sauf que des détails la rendent spéciale. Le numéro de surfeur d’Igarashi, 50, figure par exemple à la base du bracelet, et le fond du boîtier est gravé de la signature du surfeur. Puis, la signature d’Igarashi orne la partie supérieure centrale de l’écran et s’illumine avec le rétroéclairage EL.

Une smartwatch de compétition

Par la suite, cette Casio G-Shock G-Lide est considérée comme l’une des smartwatch les plus solides. La GLX5600KB-1 est dotée d’un écran numérique entouré d’un cadre métallique pour une meilleure protection.

Les fonctions de navigation comprennent les graphiques des marées, les heures de marée et les heures de lever et de coucher du soleil. Puis, vous avez les relevés de l’âge de la lune et les graphiques des phases de la lune.

Ensuite, la montre possède un calendrier entièrement automatique jusqu’à l’année 2099. Elle peut être réglée sur 29 fuseaux horaires, avec divers comptes à rebours et alarmes. De plus, elle est censée fonctionner jusqu’à 7 ans avec une seule pile CR2025.

Puis, il s’avère que la lunette et le bracelet sont moulés en couleurs mélangées. Le jeu du noir et du gris évoque des vagues vigoureuses. Et c’est un bracelet dit « écologique » puisque cette série a été fabriquée à partir d’une résine biosourcée, ce qui devrait contribuer à réduire l’impact sur l’environnement.

