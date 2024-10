Pour les 50 ans de Casio, cette montre est sortie en édition limitée !

Pour marquer le 50ème anniversaire de l’emblématique Casiotron, la marque Casio a dévoilé une montre connectée exclusive en édition limitée. Il s’agit de la TRN50ZE-1.

Ce modèle est assez spécifique, car il incarne l’esprit de l’artisanat de la marque Casio. Son design est élégant et ses fonctionnalités sont modernes. De ce fait, voici de quoi il s’agit.

La philosophie « Zero to One » de Casio est au cœur de cette création

La montre reflète le voyage de la marque Casio de « l’obscurité à la lumière ». La raison pour laquelle on dit que cette montre connectée passe de « 0 » à « 1 » est dû au fait que noir riche symbolise le concept de « zéro ».

Tandis que les accents dorés chatoyants représentent la « lumière à l’aube de la création » et l’idée de nouveaux départs. C’est un clin d’œil à l’approche avant-gardiste de Casio, tout en restant fidèle à ses racines. Cette montre rend donc hommage à la longue histoire d’innovation de la marque.

Un modèle inspiré de la Casiotron originale mais avec des fonctions avancées

La montre connectée Casiotron TRN50ZE sortie pour le 50ème anniversaire de cette gamme rend hommage au modèle original. Elle apporte donc un nouveau regard sur le Casiotron vintage de Casio, introduit à l’origine en 1974. A l’époque, la Casiotron était la première montre-bracelet numérique commercialisée par Casio dotée d’une fonction de calendrier automatique.

Ensuite, elle est dotée d’une série de fonctions connectées en tout genre. Sur le plan de la durabilité, elle est solide. Puis, elle peut résister à des profondeurs allant jusqu’à 50 mètres sous l’eau. D’autant qu’elle fonctionne à l’énergie solaire. Cela signifie que vous n’aurez jamais à vous soucier du changement de la pile.

Une montre Casio qui fête son 50ème anniversaire en beauté

L’intégration d’un rétroéclairage LED super-illuminant garantit que l’heure est toujours visible, quelles que soient les conditions dans lesquelles le porteur se trouve. La montre est aussi capable d’émettre des alarmes quotidiennes. Elle a une option Bluetooth et peut être couplée à un smartphone.

Pour suivre, la TRN50ZE-1 est étonnante. Les touches dorées de la lunette, du logo et d’une partie du bracelet se détachent sur le fond noir brillant. Cela rehausse la grâce générale de la montre. C’est un mélange parfait d’hommage vintage et d’artisanat contemporain. C’est un accessoire magnifique pour les collectionneurs et les fans de la marque.

Un accessoire assez coûteux

Enfin, afin de marquer le 50ème anniversaire de ce modèle, il y a l’inscription « CASIO 50th ANNIVERSARY » gravée au dos de la smartwatch. Cela donne encore plus de valeur à cette édition limitée.

Il faut bien avouer que son style est intemporel. La technologie avancée dont cette montre est pourvue promet d’être un succès parmi les amateurs de tocantes numériques et ceux qui cherchent à célébrer l’héritage de Casio.

Par contre, en termes de prix, il faut dire que la CASIOTRON TRN50ZE-1A coûte assez chère. Elle est au prix de 600 $ soit 551,04 € sur la boutique en ligne officielle de Casioet chez certains détaillants.

