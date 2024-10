Casio retarde la sortie de ses nouvelles G-Shock en raison d’une cyberattaque

Casio a confirmé dans un court message sur son site web qu’elle a détecté une cyberattaque dans son infrastructure qui a provoqué une défaillance du système. Par conséquent, il s’avère que la sortie des derniers modèles de montres de cette marque sera retardée.

En fait, une cyberattaque de grande envergure s’est produite le 5 octobre 2024. Ce qui a entraîné tous ces soucis. Nous vous en disons plus à travers les quelques paragraphes suivants.

Un inconnu a accédé au réseau de Casio

C’est un communiqué publié le 8 octobre qui a ébruité la nouvelle. L’entreprise Casio a annoncé officiellement sur son site web japonais qu’elle avait détecté une faille de sécurité après avoir mené une enquête interne.

L’enquête a révélé que l’accès non autorisé avait provoqué une défaillance du système. Cela a « entraîné l’incapacité de fournir certains services ».

Une enquête impliquant des tiers et les forces de l’ordre

Casio a déjà signalé la violation aux autorités et a fait appel à une société de sécurité tierce pour enquêter sur la violation et déterminer si des données clients ont été volées. La société de sécurité tierce a en effet été embauchée pour rechercher d’éventuels fichiers volés.

Il semble qu’il s’agisse d’une attaque par ransomware. Toutefois, Casio n’a pas confirmé que des données avaient été volées. En outre, aucun groupe de ransomware n’a revendiqué la responsabilité du piratage.

Par contre, la marque s’est récemment excusée pour les désagréments subis par ses clients. Puis, l’entreprise a assuré qu’elle enquêtait activement sur l’incident avec des spécialistes. Et actuellement la société a même pris des mesures pour éviter que de telles attaques ne se reproduisent.

Une cyberattaque retardant la sortie des nouvelles montres Casio

La cyberattaque a non seulement affecté le fonctionnement des services, mais elle a également retardé la sortie de nouveaux modèles de montres G-Shock. De ce fait, les modèles Casio Full Metal GMC-B2100AD-2A et GMC-B2100D-1A qui devaient être commercialisés le 18 octobre au Japon ne seront pas sortis à temps. Et aucune nouvelle date de sortie n’a été annoncée.

L’incident pourrait également affecter l’édition limitée du 50e anniversaire de Casio. Toutefois, l’entreprise n’a encore rien infirmé à ce propos.

Une attaque survenant après celle d’il y a un an

A noter, il y a un an de cela, Casio avait déjà subi un hacking. « Après avoir mené une enquête interne, il a été déterminé que l’accès non autorisé avait provoqué une défaillance du système. Cela a entraîné l’incapacité de fournir certains services », peut-on lire dans une traduction approximative de l’annonce.

A ce moment-là, l’entreprise a confirmé que des pirates avaient pu accéder à ses serveurs et s’étaient emparés d’informations personnelles concernant des personnes vivant en dehors du Japon. Et il a en effet été confirmé que cela a causé du tort à ces clients. Par conséquent, cette nouvelle cyberattaque de Casio n’est pas du tout à prendre à la légère.

