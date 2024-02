Casio sort une réédition Collector pour 50 ans de la Casiotron

En 1974, Casio lançait la révolution horlogère avec la Casiotron QW02, première montre numérique intégrant un calendrier automatique. Cette année, pour célébrer son cinquantième anniversaire, Casio dévoile la TRN-50, un hommage à ce modèle emblématique, manufacturé à Yamagata, Japon.

Une révolution horlogère

La Casiotron de 1974 ne se contentait pas d’afficher l’heure : elle proposait un calendrier complet. Cela s’avère être une première dans l’industrie horlogère. Grâce à l’expertise de Casio en calculatrices, elle révolutionnait l’expérience utilisateur en adaptant automatiquement les dates. Ce qui élimine ainsi la nécessité d’ajustements mensuels.

TRN-50, tradition et innovation

Cette nouvelle montre de Casio reste fidèle à l’ADN de la Casiotron tout en intégrant les avancées technologiques de Casio. Son design conserve les éléments iconiques de son prédécesseur. Elle bénéficie de fonctionnalités optimisées et d’une taille inchangée. Elle se recharge via l’énergie solaire et dispose du système Tough Solar pour une durabilité accrue.

Connectivité et précision

La montre offre une connectivité Bluetooth permettant une synchronisation précise avec un smartphone. Cette option assure un chronométrage de précision et la mise à jour automatique des fuseaux horaires. De plus, elle ajuste automatiquement l’heure grâce à la réception de signaux d’étalonnage provenant de six stations radio-pilotées à travers le monde.

Un collector en série limitée

Éditée à seulement 4 000 exemplaires numérotés, la Casio TRN-50 est présentée dans un écrin éco-responsable fabriqué à partir de matériaux recyclés. Cette montre, véritable symbole d’innovation et de tradition, sera disponible à partir du 29 février 2024 au G-SHOCK store, sur Casio.com pour les membres Casio ID, ainsi que chez une sélection de revendeurs premium.

Prix et disponibilité

La Casio TRN-50 sera commercialisée au prix de 499 euros TTC. Ne manquez donc pas l’opportunité d’acquérir ce collector qui marquera à jamais l’histoire de l’horlogerie moderne.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :