Comment Casio pourrait rendre ses montres G-Shock imbattables !

La smartwatch G-Shock Move DWH5600 est une superbe montre connectée de sport. Toutefois, il est possible d’améliorer les performances de cette série de montres G-Shock de Casio, si quelques détails sont changés.

La G-Shock Move DWH5600 est une belle pièce d’horlogerie numérique. Elle suit bien les mesures de santé et de forme physique. Mais des améliorations peuvent la rendre encore plus utile. Ce qui ferait en sorte que les fans de running ne puissent plus s’en passer.

Rendre le design des montres G-Shock de Casio plus inclusif

Premièrement, la taille et le style des smartwatch fabriquées par Casio sur la série de montres G-Shock devraient être améliorés. Ces appareils sont assez massifs et pourtant, leur écran est assez petit. Cette combinaison en fait des montres connectées assez lourdes à porter et à lire lorsqu’on y jette y coup d’œil rapide.

A moins d’y être habitués, ces montres connectées devraient donc avoir un design plus inclusif afin qu’un porteur de Casio ait la même sensation qu’un porteur d’Apple Watch ou de Galaxy Watch. Et cela est faisable, sans entièrement copier ces modèles.

Rendre l’application Casio Watch plus conviviale

Dans le même ordre d’idées, ce que les coureurs apprécient le plus chez Casio, c’est l’application Casio Watch. Mais, celle-ci mériterait d’être améliorée sur la série de montres G-Shock. L’affichage des paramètres et la découverte des données sont trop compliqués à lire.

D’autant plus qu’il y a pas mal de publicités qui sont montrées sur les nouvelles montres. Ce n’est pas pratique de perdre son temps à les voir avant d’accéder aux données voulues. De plus, la fonction de synchronisation est aléatoire. Il faudrait donc que des corrections soient apportées par des mises à jour de l’application.

Suivre plusieurs activités sur les montres G-Shock de Casio

Pour suivre, la liste des activités physiques qu’un sportif peut effectuer sur sa Casio G-Shock est courte. Avec la DWH5600, le suivi des performances est limité. Il est possible de suivre les promenades, les courses, les séances d’entraînement en salle de sport et par intervalles, mais rien de plus.

Vu que les autres marques de smartwatch sont capables de fournir des données plus complètes et diversifiées en fonction des sports pratiqués, Casio devrait se mettre au diapason. Ce serait idéal de pouvoir faire du vélo, de la natation, du yoga, du ski ou du snowboard en portant une montre G-Shock.

Fournir des comptes de pas lors des marches ou des courses

Ensuite, les montres de la série G-Shock de Casio devraient améliorer leur analyse des données d’entraînement. Par exemple, alors qu’un décompte total des pas est fourni quotidiennement, il n’y a aucun moyen d’afficher les données de décompte des pas. C’est pourtant essentiel pour la marche ou les courses individuelles. C’est à la fois étrange et frustrant.

Pour ce que cela vaut, Casio semble conscient de cette limitation. Alors, peut-être qu’un correctif sera apporté prochainement.

Effectuer une réduction de prix

Enfin, il est vrai que l’intégration de capteurs sophistiqués de surveillance de la santé coûte cher. Ceux qui mesurent les niveaux de saturation en oxygène du sang, augmentent le prix de n’importe quel dispositif portable. Mais à bien y réfléchir, il est possible de rogner sur des éléments pour en ajouter d’autres qui constituent une innovation.

Ce qui fait qu’une légère réduction du prix d’une Casio G-Shock serait faisable. Cela pourrait rendre la série DWH5600 plus accessible à un plus grand nombre de personnes.