Octobre rose! Casio a conçu ces belles montres connectées à cette occasion

En solidarité avec le mois d’octobre rose qui est celui de la sensibilisation au cancer du sein, G-SHOCK a sorti des montres connectées qui marquent ce moment de l’année.

En plus d’arborer un ruban rose durant ce mois important, vous pouvez également vous procurer ce modèle innovant conçu par Casio. Nous vous le présentons à travers ces quelques lignes.

Des garde-temps en édition limitée

Cette année, G-SHOCK est fière de présenter deux montres connectées spécifiques pour ce mois d’octobre rose. Elles incarnent l’engagement de Casio à soutenir les initiatives de sensibilisation à l’importance de la détection du cancer du sein. Il s’agit d’une maladie qu’il faut diagnostiquer et traiter à temps afin d’en réduire ou d’en éliminer les effets.

C’est pourquoi, la sortie des modèles DW-5600PK-1 et GMD-S5610PK-4 est donc significative. C’est une très belle preuve de respect que Casio fait aux femmes du monde entier. La première de ces smartwatch est dotée d’un design noir audacieux avec de subtils accents roses. La seconde est d’un rose éclatant.

Des montres connectées G-Shock relayant un beau message pour Octobre Rose

Unis par une vision commune d’un monde où chacun est en bonne santé, ces montres connectées G-SHOCK font office de symboles contre la lutte du cancer du sein. En plus de porter un ruban rose, porter ces accessoires est aussi un beau geste.

En fait, ce qui compte dans la vie, malgré la maladie, c’est d’être et de se sentir libre. C’est le message derrière la conception de ces garde-temps numériques. Les personnes qui combattent le cancer du sein doivent faire preuve d’une force inébranlable à chaque instant. C’est d’ailleurs le cas pour toute forme de maladie grave.

Mais pour ne pas oublier, ces accessoires sont un rappel du combat permanent que les malades, leurs proches et les Institutions hospitalières accomplissent chaque jour.

Un formidable engagement de la part de Casio

Casio s’est d’ailleurs beaucoup impliqué dans la conception et la production de ces montres connectées G-Shock spéciales octobre rose. En effet, elles reflètent également le savoir-faire de la marque.

Comme Casio est connu pour produire des montres solides, durables et arborant un design innovant, ces montres font également écho à cela. Elles sont un hommage à ceux qui se battent pour leur santé et qui vont de l’avant, comme le fait que la marque a continué d’évoluer au fil des années. Et le fait que ce soit des G-Shock a été une décision bien réfléchie.

Derrière ces montres, il y a un motto qui est de « ne jamais abandonner ». Donc, il est normal que ces accessoires soient faits pour les courageux. Les campagnes de ce type soulignent la responsabilité sociale de la marque et son engagement à l’égard de questions sociétales importantes.

Caractéristiques de ces montres

Si vous voulez vous procurez ces montres connectées G-Shock pour célébrer le mois d’octobre rose, il faut se hâter. Sinon, sachez que ces nouveaux garde-temps sont dotés de bonnes caractéristiques.

Elles sont résistantes aux chocs, à l’eau à raison de 200M. Elles sont dotées d’un rétro-éclairage LED (Super Illuminator), d’une alarme multifonction, d’un chronomètre 1/100 sec très précis et d’un compte à rebours. Puis, vous avez droit à 12/14 heures Formats de l’heure.

