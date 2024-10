Casio lance une montre G SHOCK x Gundam en édition limitée sur le thème de Zeon

A tous les fans de Gundam, G SHOCK sort maintenant une montre connectée assez spéciale. Il s’agit de la G-SHOCK x GUNDAM Principality of Zeon Model.

Cette fabuleuse création est le fruit de la nouvelle collaboration entre Casio et le Gundam Fan Club. Voici de quoi il retourne.

Une montre dont la couleur est inspirée du mobile suit Zaku II

Officiellement, si vous avez regardé tous les épisodes de Gundam Universal Century vous saurez immédiatement que la G-SHOCK x GUNDAM Principality of Zeon Model fait référence au Zaku II. Ce mobile suit de combat est assez spécial. C’est le fer de lance de la principauté de Zeon. Et dans l’histoire de cette série animée c’est à partir de cette organisation que Gundam a vu le jour.

Voilà pourquoi, on peut considérer que c’est un véritable honneur de pouvoir porter cette smartwatch. C’est le fruit de la coopération entre Le Gundam Fan Club et Casio. Et ce modèle est réservé aux membres premium.

On peut donc dire qu’il s’agit d’une édition limitée. Mais, vu que Gundam est un animé très populaire au Japon et dans le monde, il se pourrait que d’autres modèles suivent celui-ci. Beaucoup de personnes l’espèrent en tout cas.

Un design futuriste mais très aussi très ancré dans les années 80

Les montres connectées Casio G SHOCK sont connues pour être des accessoires dont le design est plutôt vieillot. Mais c’est je pense que c’est ce qui fait le charme de ces tocantes électroniques. Par conséquent, la création de la montre G SHOCK x Gundam prend tout son sens.

En effet Casio met réellement l’œuvre de Yoshiyuki Tomino et du groupe de créateurs de chez Sunrise connu sous le pseudonyme d’Hajime Yatate en valeur.

La G SHOCK x Gundam a des caractéristiques impressionnantes

Le boîtier vert olive de style militaire est fabriqué en résine résistante. Il comporte un rétroéclairage LED qui révèle l’emblème lumineux de Zeon sur l’écran. Celui-ci est également gravé sur le fond en acier inoxydable.

La montre ne se contente pas d’être belle. Il faut dire qu’elle est conçue pour durer. Elle résiste aux chocs et à l’eau jusqu’à 20 ATM. Puis, il est mentionné qu’elle dispose d’une multitude d’outils utiles. Elle est dotée d’un chronomètre, une minuterie, des alarmes et une LED multifonction. La durée de vie de la batterie est conçue pour durer 5 ans.

Un superbe accessoire à gagner

Cette série de montres sera mise en vente par tirage au sort du 30 septembre 2024 au 27 octobre 2024. Les fans peuvent poser leur candidature pendant cette période. Puis, la collecte des dépôts suivra peu de temps après. De plus, pour des raisons d’exclusivité, il est limité à un seul exemplaire par personne.

Concrètement, vu que c’est une nouveauté, cette G-SHOCK fait partie d’une loterie destinée aux membres du fan club. Ce qui fait que les heureux acheteurs pourront mettre la main sur ce modèle pour 22 000 ¥ (environ 153 $ ou 139,46 €). Cependant, il va falloir patienter encore un peu avant de l’arborer au poignet, car les livraisons débutent en mars 2025.

Sinon, les fans qui souhaitent représenter Zeon devraient garder un œil sur les futurs accessoires liés à Gundam. Certains seront sans doute annoncés prochainement selon les rapports.

