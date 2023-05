L’un des meilleurs anime de tous les temps enfin sur Crunchyroll !

L’arrivée de l’anime Zeta Gundam fait de Crunchyroll la plateforme de streaming qui propose les histoires emblématiques de l’Universal Century.

L’arrivée de l’anime Gundam Zeta sur Crunchyroll

Les fans étaient frustrés par l’incapacité de visionner de manière constante les trois premières séries de la célèbre franchise Gundam. En effet, en dehors de leur disponibilité occasionnelle sur YouTube, il n’y avait pas de façon de suivre l’histoire. Heureusement, cette situation a finalement changé.

Cette semaine, Crunchyroll a confirmé que Zeta Gundam, la suite de 1985 du Gundam original, est désormais disponible en streaming sur la plateforme. Cette annonce est rendue possible grâce à la fusion en cours de la bibliothèque de streaming de Crunchyroll avec celle de Funimation. Tout cela grâce à l’acquisition de la société par Sony en 2021.

C’est la première fois qu’en Occident, l’histoire principale de l' »Universal Century est facilement accessible sur une seule plateforme de streaming. Même si les trois séries et Char’s Counterattack sont disponibles depuis longtemps en Blu-ray, leur disponibilité sur une plateforme de streaming unique est notable.

La facilité d’accès à l’histoire principale de l’Universal Century sur une plateforme de streaming

Cette nouvelle signifie que l’une des plus grandes trilogies de l’animation de science-fiction est désormais plus facile à regarder que jamais auparavant. Si vous avez le temps, je vous encourage vivement à vous plonger dans près de 150 épisodes d’anime classique et un film de deux heures. Chacune des trois premières séries Gundam mérite d’être appréciée individuellement. Plus simplement, elles font tourner les distributions de personnages et font évoluer le monde et la chronologie. Cela permet ainsi de se concentrer sur différentes factions et perspectives.

Cependant, regarder l’histoire plus large qui relie les trois séries est une expérience rare. Elle offre une narration de science-fiction animée à long terme qui a peu de parallèles dans la télévision contemporaine. Cette histoire aborde le cycle des conflits à travers plusieurs générations. Aussi, elle met en lumière la confrontation d’un État libéral en déclin avec le spectre du fascisme. De plus, elle explore le traumatisme de la guerre sur ses héros les plus emblématiques. On se demande si Char Aznable et Amuro Ray finiront par se taire et s’embrasser psychiquement.

Une palette de tons multiples dans la saga de l’Universal Century

La saga originale de l’Universal Century présente une palette de tons multiples. La série originale de Gundam offre une histoire traumatisante, mais claire, tandis que Zeta Gundam propose un examen plus complexe et plus dur.

En effet, il décortique la montée du fascisme et d’une élite dirigeante corrompue. Quant à Gundam ZZ, elle évolue tonalement à travers les yeux d’un jeune protagoniste désenchanté. Bien que la saga ne soit pas parfaite, elle reste un voyage profondément captivant et un classique de l’anime de science-fiction.

Que vous soyez novice en matière de Gundam ou que vous connaissiez mieux les icônes de succès alternatif, il est vraiment intéressant de découvrir d’où tout a commencé. Par ailleurs, vous pourrez comprendre l’influence que Gundam a eue sur les générations d’anime qui ont suivi. Maintenant, c’est plus facile que jamais grâce à la disponibilité en streaming de l’anime sur Crunchyroll.