Decathlon sort enfin un vélo électrique d’aventure ! Et le prix est très attractif

Le dernier vélo électrique d’aventure de Decathlon va changer le monde du cyclisme. Grâce à son prix attractif et à ses performances exceptionnelles, ce vélo va vous accompagner tout au long de votre prochaine grande aventure sur deux roues.

L’attente touche enfin à sa fin pour les passionnés de cyclisme aventureux alors que Decathlon lance son tout premier vélo électrique dédié à l’aventure. C’est une annonce qui marque une étape significative dans le monde du cyclisme, offrant aux amateurs une nouvelle manière de découvrir le plaisir de rouler sur des sentiers inexplorés et des routes sinueuses. Et la meilleure nouvelle ? Son prix est incroyablement attractif.

Van Rysel E-GRVL AF HD: votre ticket pour l’aventure

Après des mois de spéculation et d’attente fébrile, Decathlon a enfin dévoilé son dernier-né : le Van Rysel E-GRVL AF HD. Ce vélo d’aventure électrique représente bien plus qu’un simple moyen de transport : il constitue votre passeport pour des aventures inoubliables. Avec son design robuste et sa technologie de pointe, il se prête à toutes les aventures possibles et imaginables.

Son cadre élégant dissimule habilement son moteur Mahle X35, logé dans le moyeu de la roue arrière. Ce gravel électrique offre un couple de 40 Nm et trois niveaux d’assistance électrique. Sa batterie de 250 Wh, discrètement intégrée au cadre, promet jusqu’à 100 km d’autonomie. Toutefois, une extension de 208 Wh en option permet de prolonger cette autonomie jusqu’à 180 km. Ce qui est idéal pour les aventures prolongées.

Prix cassé : un vélo électrique d’aventure à la portée de tous !

Ce qui rend cette annonce encore plus excitante, c’est qu’il s’agit de l’un des velos electriques pas chers du marché. En effet, Decathlon a décidé de rendre l’aventure accessible à tous en proposant ce vélo électrique à un prix défiant toute concurrence. Plus besoin de casser votre tirelire pour vivre des moments de pure adrénaline sur les sentiers les plus escarpés ou les routes les plus pittoresques.

Ce modèle est disponible en six tailles, du XS au XX. Pesant entre 14,3 kg et 15 kg, ce modèle léger et polyvalent promet une expérience de conduite incomparable.

Une technologie de pointe

Bien sûr, ce vélo électrique Décathlon ne se contente pas d’être abordable. Il est également équipé des dernières avancées technologiques pour garantir une performance optimale. Des composants de haute qualité, une conception robuste et une attention méticuleuse aux détails font de ce vélo électrique un choix exceptionnel pour les aventuriers de tous niveaux.

Connecté, il peut être appairé avec l’application Mahle MySmartBike pour gérer les niveaux d’assistance électrique. Il est également possible de l’associer à l’application Decathlon Connect pour consulter l’historique des sorties. De plus, sa compatibilité avec ANT+ LEV permet de le connecter à divers capteurs sportifs.