Decathlon lance un vélo de route électrique ultra-léger et joue déjà la guerre des prix !

Ultra-léger, riche en fonctionnalités et à un prix compétitif, le vélo route électrique Decathlon ne manquera pas de séduire. Proposé en plusieurs tailles, il convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Comptant une solide gamme de VTT, de vélos de ville électrique et cargo, Decathlon s’attaque maintenant à une catégorie peu explorée. Notamment le vélo de course électrique. Ainsi, ce géant de l’Ecommerce français annonce le lancement du premier modèle électrique endurant. Autrement dit, un vélo de route électrique, ultra-léger capable d’accompagner son pilote à travers les cols de montagne ou lors de longues sorties de plusieurs heures.

Le tout premier vélo de route électrique ultra-léger de Decathlon

Le leader français des équipements sportifs enrichit sa gamme de VAE en lançant l’E-EDR AF APEX AXS 12S de la marque Van Rysel. Très légère, la taille M de ce vélo de route électrique Decathlon pèse seulement 14 kilos. D’ailleurs, ce deux-roues a été conçu pour une pratique de longue distance, sur route et en montagne, et a été optimisé en fonction de ces conditions.

Côté design, ce vélo électrique se distingue par son cadre classique en aluminium, décliné en version féminine et masculine. Quant à sa géométrie, elle privilégie l’endurance, c’est-à-dire une position de conduite plus confortable, propice à la vitesse de croisière. Pour autant, la position est plutôt couchée étant donné qu’il s’agit d’un vélo de course.

La simplicité du design est compensée par une qualité de construction qui ne laisse rien au hasard. En fait, ce vélo de route électrique de Decathlon comprend un indicateur BC 900. Ce dernier permet de suivre l’état de la batterie, son autonomie restante ainsi que le niveau d’assistance. Pour bénéficier d’un rapport plus détaillé, il suffit de le relier à l’appli Decathlon Connect.

Jusqu’à 160 km d’autonomie

Le vélo de route électrique de Decathlon mise sur un équipement de qualité, en plus d’être ultra-léger. En fait, pour le moteur et la batterie, il fait appel au constructeur allemand Mahle. Il propose un bloc X35 combiné à une batterie de taille réduite (250 Wh), le tout représentant environ 3,5 kg. Bien que le moteur se contente d’offrir un couple de 40 Nm, cette batterie peut en revanche accueillir un autre bloc. Cette dernière permet d’augmenter à 160 km l’autonomie du véhicule. Néanmoins, ces caractéristiques suffisent, sachant qu’un vélo de route se veut être le plus léger possible.

Pour le reste, Decathlon a tenu parole en équipant son vélo d’un système de transmission SRAM. Le freinage a lui aussi été confié avec des disques hydrauliques de 160 mm. Pour le pneumatique, la marque a utilisé son stock avec des pneus sans chambre à air Van Rysel de 32 mm.

Le prix, pour sa part, est une fois de plus très attractif. Bien que le vélo de route électrique soit encore peu développé, celui de Van Rysel se pose comme un sérieux concurrent. Affiché à 2 800 €, il est loin d’être un modèle de luxe. Cepedant, pour des caractéristiques mécaniques similaires, la concurrence est plus coûteuse (entre 700 et 1 000 €). Plus léger, parfaitement équipé et vendu à un prix cassé, le vélo de route électrique de Decathlon ne tardera pas à s’imposer comme LA référence du marché.

Sinon, découvrez notre : Top 7 des meilleurs vélos électriques chez Decathlon.