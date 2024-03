Ce phénomène électrique chinois va conquérir le marché européen en 2024 !

L'industrie automobile chinoise se prépare à conquérir l'Europe avec ses nouveaux modèles de SUV électriques. Découvrez les marques et les prix en euros des futurs véhicules qui seront disponibles sur le continent en 2024.

Les marques chinoises prennent d'assaut l'Europe

Les constructeurs chinois ont saisi l'opportunité de proposer leurs modèles sur le marché européen. Parmi les principaux acteurs de ce mouvement, on retrouve des géants tels que la voiture électrique de Xiaomi, mais aussi des marques moins connues qui entrent progressivement dans la course, comme Denza et sans oublier BYD.

Le plus récemment, Xiaomi, a dévoilé son premier modèle SUV électrique. Dotée d'une puissance impressionnante et d'un design moderne, cette voiture semble prometteuse pour rivaliser avec les grands noms du secteur sur le marché européen. Le prix annoncé en euros pour cette nouvelle venue est estimé autour de 42 000 €.

Des modèles alléchants et à la pointe de la technologie

Les SUV chinois qui s'apprêtent à débarquer en Europe offrent une large gamme de caractéristiques innovantes. Ces véhicules bénéficient des avantages d'une SUV électrique, notamment en matière d'autonomie, tout en étant abordables pour leur qualité.

Denza N7 et D9 : deux modèles co-conçus avec Mercedes-Benz

En partenariat avec Mercedes-Benz, la marque chinoise Denza présente deux nouveaux modèles électriques : les Denza N7 et D9. Deux voitures de luxe aux performances remarquables, aussi bien en termes d'autonomie que de puissance. Ces SUV arriveront en Europe fin 2024, avec un prix attendu autour de 45 000 € pour le modèle N7 et de 55 000 € pour le D9.

La BYD Seagull, un best-seller en Chine

Avec plus de 200 000 exemplaires vendus en seulement 7 mois sur le marché chinois, la BYD Seagull est un véritable phénomène. Cette petite citadine électrique de 3,78 mètres de long a su conquérir le cœur des consommateurs locaux grâce à son design compact et épuré combiné à des performances dignes de ses concurrents internationaux. On l'attend avec impatience en Europe, où elle devrait être proposée aux alentours de 30 000 €.

Un marché en pleine expansion

La conquête du marché européen par les constructeurs automobiles chinois répond à une tendance mondiale : l'électrification croissante des véhicules. Les SUV électriques, grâce à leurs atouts en termes d'autonomie et de confort, séduisent un nombre grandissant de consommateurs soucieux de préserver l'environnement tout en profitant des dernières innovations technologiques. Il y a fort à parier que ces nouveaux modèles chinois sauront trouver leur public en Europe.