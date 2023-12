Bugatti sort sa première montre connectée, et elle est en édition limitée !

Présentée il y a plus d’un an comme la première montre connectée en fibre de carbone, la Bugatti Carbone Limited Edition est un objet de collection. Fabriqué à seulement 2 500 exemplaires, dont 2 000 ont déjà été vendus, pas étonnant qu’elle soit prisée.

La dernière mise à jour du micrologiciel s’accompagne d’un nouveau cadran de montre et de BioAge, qui compare l’âge biologique et l’âge chronologique de l’utilisateur. Voici de quoi il retourne.

Une smartwatch de luxe

La smartwatch Bugatti Carbone Limited Edition peut être considérée comme un article standard par rapport à d’autres montres connectées déjà fabriquées par Jacob & Co. Mais elle possède quelques spécificités qui la rendent unique.

En termes de prix notamment, elle a été fixée à 2 799 dollars pour l’emblématique constructeur automobile de haute performance. Mais cela ne définit pas encore ses capacités réelles.

En effet, ce modèle n’a été produit qu’en série limitée. Il n’existe officiellement que 2 500 exemplaires. Et il s’avère que 2 000 d’entre ces montres connectées ont déjà été vendues. C’est déjà pour cette première raison que son prix est cher. Puis, cette smartwatch compte plus de 1 000 composants. Et elle dispose de deux capteurs de fréquence cardiaque pour une meilleure précision.

Elle est également assortie d’une garantie généreuse de 5 ans, exclusive dans le secteur. Ce qui renforce sa valeur. Mais ce sont certaines de ses particularités internes qui sont innovantes.

La fonction BioAge de la montre connectée de Bugatti

Aujourd’hui, une mise à jour du micrologiciel apporte un nouveau cadran de montre ainsi qu’une fonction novatrice à la montre connectée de Bugatti. Selon ses concepteurs, elle offre désormais aux utilisateurs « un moyen révolutionnaire de surveiller leur santé« . Cela consiste à comparer l’âge biologique à l’âge chronologique du porteur. Cette fonction est intitulée BioAge.

Quant au nouveau cadran de la montre, il s’appelle Fathoms et se décline en six couleurs. Il est très spécifique, car il allie beauté et fonctionnalité.

Sinon, parmi les autres points forts de la smartwatch, l’affichage avancé de la fréquence cardiaque et le réglage automatique de la luminosité forment un ensemble complet de fonctions de suivi du sport et de la santé. De plus, il s’avère que la montre connectée est dotée d’une autonomie de batterie généreuse.

Une présentation digne d’un bijou

Ceux qui obtiendront l’une des 500 unités restantes de Bugatti recevront donc cette montre connectée dans une boîte en bois faite de cuir végétalien et de bois durable. Elle sera aux côtés d’un bracelet en silicone et d’un autre en nylon. Elle est aussi accompagnée d’un chargeur USB-C avec un adaptateur USB-A également inclus.

Ceux qui recherchent une montre Bugatti moins chère peuvent également précommander l’édition Céramique Titane. Elle est actuellement proposée au prix de 1 690 dollars US avec quatre lunettes incluses dans l’offre. Sinon, une montre pourvue d’une seule montre pourvue d’une seule lunette coûte 1 290 dollars US. A vous de voir laquelle de ces offres vous semble être la plus intéressante.