Bon plan : l’excellente Apple Watch SE (2e gen) est à -10% pour économiser encore plus !

Amoureux de la pomme ? Vous souhaitez vous offrir une Apple Watch, mais la Series 8 et l’Ultra sont trop chères. Profitez de ce bon plan sur l’Apple Watch SE (2e gen) qui est la moins chère des nouvelles générations, mais elle profite encore d’un rabais supplémentaire avec ce dernier.

Pour débuter, l’Apple Watch SE est une excellente montre connectée. Doté de nombreuses fonctionnalités, présentant des caractéristiques alléchantes, voici en détail ce qu’il faut savoir sur cette tocante avant de vous lancer à l’achat.

Apple Watch SE (2e gen) : le meilleur rapport qualité/prix chez Apple

La toute première chose que l’on apprécie sur cette Apple Watch SE, c’est la présence de la puce S8 qu’on retrouve sur la Series 8 et l’Ultra. Par ailleurs, elle profite également de l‘accéléromètre ultra rapide et du gyroscope amélioré pour pouvoir détecter les accidents.

Ayant des performances qui sont 20 % supérieurs à la version précédente, la SE est la meilleure Apple Watch en terme de rapport qualité/prix. On n’oublie pas non plus les nouvelles fonctionnalités qu’elle présente avec l’installation de WatchOS 9.

Cela signifie que vous aurez les mêmes fonctionnalités que sur les versions haut de gamme, mais à un prix bien moindre. Grâce à ce bon plan sur l’Apple Watch SE, elle vous reviendra encore moins chère.

Des caractéristiques techniques époustouflantes pour un tel niveau de prix

Au vu de son prix, on pourrait penser que l’Apple Watch SE n’a pas de caractéristiques techniques aussi pointues que ses pairs. Au contraire, dans son segment tarifaire, peu de montres connectées présentent un tel niveau de finition.

En premier, elle possède un écran OLED d’une définition de 448 x 368 pixels avec une luminosité de 1 000 nits. Certains smartphones n’arrivent même pas à un tel niveau de luminosité.

Cela signifie donc que vous profiterez d’un écran avec excellente colorimétrie, une lecture facile même en plein soleil et une dimension adéquate pour lire vos notifications et autres. Par ailleurs, elle est dotée d’un niveau de protection certifiée IP68 (résistance à l’eau et à la poussière) qui vous permettra de l’emmener où que vous alliez. Côté capteurs, on retrouve l’ECG, l’analyse du sommeil, etc.

Ce bon plan sur l’Apple Watch SE vous fera donc profiter d’une montre avec de belles finitions et des capacités époustouflantes au vu du prix annoncé.

Des fonctionnalités riches dignes des versions premium

La fonctionnalité la plus remarquable sur les dernières versions d’Apple Watch est la détection d’accidents. L’Apple Watch SE en profite tout comme la Series 8 et l’Ultra pour ne pas faire d’envieux.

Dans le cas d’une urgence, la montre sera en mesure d’alerter les services de santé et vous pourrez ainsi être secouru rapidement. La boussole de l’Apple Watch SE offre également une précision fantastique.

Pour les amoureux d’aventures ou tout simplement les fans de sorties en extérieur, vous pourrez marquer des points d’intérêts sur la carte. Ou bien, si vous n’arrivez pas à trouver votre chemin, utiliser l’option Bactrack pour rebrousser chemin en toute sécurité.