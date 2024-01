[BON PLAN] – Économisez 250 euros sur le pack de système Mesh Wifi NETGEAR

Optimisez votre réseau avec le pack de 3 NETGEAR, un système Mesh Wifi 6 Tri Band. Éliminez les zones mortes, bénéficiez d’une vitesse gigabit ultrarapide et sécurisez votre connexion avec une promotion exceptionnelle de 36%.

Mettez à profit cette réduction

Découvrez une réduction exceptionnelle de 36% sur le pack de 3 NETGEAR Mesh Wifi 6 Tri Band. Ce système révolutionnaire offre une couverture étendue pour une connectivité sans faille. Le prix est maintenant à 699,99 euros au lieu de 449,99 euros. Profitez de suite de cette offre promotionnelle exceptionnelle et réalisez une économie de 250 euros.

De plus, choisissez la facilité de paiement avec une option de 4 fois sans frais, soit 112,50 euros par versement. N’hésitez plus! Commandez la vôtre dès maintenant et transformez votre expérience Wifi dès aujourd’hui !

Les aspects distinctifs de NETGEAR Mesh Wifi 6 RBK763S

Un Wifi puissant et sans faille

Plongez dans le futur du Wifi avec le système Mesh Wifi 6 Tri Band de NETGEAR. Ce système couvre jusqu’à 525 m² et prend en charge jusqu’à 75 appareils. Ce pack offre une connectivité fiable et rapide dans chaque coin de votre maison. Ne laissez aucune zone sans signal, même dans les endroits difficiles d’accès.

Vitesse gigabit pour une expérience ultime

Avec une capacité de transmission allant jusqu’à 5,4 Gbit/s, ce Mesh Wifi 6 RBK763S garantit une expérience en ligne exceptionnelle. Profitez du streaming HD, du jeu en ligne, de la navigation fluide, et des téléchargements rapides simultanément. Le Mesh Wifi de NETGEAR est compatible avec les appareils Wifi existants et également avec les nouveaux appareils Wifi 6. Il offre une connectivité sans compromis.

Installation facile et gestion intuitive

L’installation est un jeu d’enfant avec l’application Orbi de NETGEAR. En quelques minutes, configurez votre réseau, gérez les paramètres Wifi, effectuez des tests de débit et contrôlez l’utilisation des données. Les 3 ports Gigabit sur le routeur et les 2 ports Gigabit sur chaque satellite vous offrent une connectivité filaire pour vos appareils essentiels.

Sécurité avancée et contrôle parental

Votre sécurité en ligne est assurée avec un an de NETGEAR Armor Sécurité Internet intégrale. Protégez vos appareils contre les menaces cybernétiques, les virus et le vol de données. De plus, profitez du contrôle parental intelligent pour une expérience en ligne sûre pour vos enfants.