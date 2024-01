Amazfit lance une nouvelle mise à jour de Zepp OS 3.0 pour la smartwatch GTR 4

Zepp OS 3.0 est déployé sur la smartwatch Amazfit GTR 4 via la mise à jour 6.3.2.3. Le nouveau logiciel apporte une série de nouvelles fonctionnalités qui raviront plus d’un utilisateur de cette montre connectée.

Parmi ces changements, il y a notamment une interface utilisateur rafraîchie. Puis, vous avez des outils de bien-être supplémentaires et diverses améliorations pour optimiser vos séances d’entraînement. Voici de quoi il retourne.

Une mise à jour de la smartwatch GTR 4 apportant un lot de nouveauté

Zepp Health a publié la version 6.3.2.3 du logiciel pour la smartwatch Amazfit GTR 4. La mise à jour apporte Zepp OS 3.0 à cet ancien modèle de montre connectée. Ce qui a surpris certains utilisateurs.

Cette dernière version du software permet alors de disposer de nouveaux designs, et d’une meilleure expérience utilisateur. Les fonctionnalités de la montre sont donc améliorées. Ce qui se traduit par le fait que le centre de contrôle, les cartes de raccourcis et les widgets ont été redessinés. De plus, des options de personnalisation sont disponibles, selon le journal des modifications officielles.

En plus de cela, les utilisateurs de la GTR 4 peuvent maintenant choisir une vue en grille pour leurs applications. Et le mode bouton permet d’utiliser les boutons haut et bas de la smartwatch. C’est pour les fonctions de sélection et de retour. Pour suivre, la police du système a été améliorée. Et cela implique une prise en charge d’un plus grand nombre d’emojis. Ensuite, vous pouvez désormais synchroniser le mode « Ne pas déranger » de votre téléphone également en mode connecté avec votre montre Amazfit.

Les améliorations mineures engendrées

Parmi les autres raffermissements supplémentaires de l’Amazfit GTR 4, vu cette mise à jour, elle dispose maintenant d’effets nocturnes pour les animations. Ils sont dans l’application météo. Vous avez désormais droit à trois nouveaux modes Breathe : Relax, Sleeping et Focus.

Et en ce qui concerne la pratique d’exercices physiques, Zepp Coach a aussi été amélioré avec l’ajout de plans d’entraînement. Il y en a pour la course à pied, le triathlon et d’autres activités multisports.

La montre connectée peut même établir des connexions avec les bracelets de fréquence cardiaque et les compteurs de puissance de cyclisme. De plus, vous avez la possibilité d’enregistrer des données d’entraînements par intervalles pour des sports spécifiques. Sans compter le fait que la montre fournit une mesure de la fréquence cardiaque après l’entraînement.

Une mise à jour qui pèse son poids

Zepp note tout de même que la mise à jour pèse 214,38 Mo et que son téléchargement peut donc prendre un certain temps. L’entreprise recommande de télécharger cette mise à jour sur la smartwatch GTR 4 en allant dans Paramètres de la montre > Système > Vérifier les mises à jour.

Cependant, certains utilisateurs ont signalé des problèmes après son installation. Il convient alors de noter que quelques utilisateurs de la GTR 4 ont signalé que des problèmes d’épuisement de la batterie peuvent survenir après le téléchargement.

Les propriétaires de la smartwatch dans différents pays ont également indiqué qu’ils attendaient toujours de recevoir la mise à jour. Et des rumeurs suggérant que le déploiement a été mis en pause pendant que l’entreprise règle plusieurs problèmes ne réconfortent pas les actuels porteurs de cette montre connectée. Il va donc falloir attendre que Zepp Health achève le déploiement total de la version 6.3.2.3 du logiciel pour l’Amazfit GTR 4 pour pouvoir faire le point.