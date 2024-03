Wuling : mini voiture, petit prix, mais grandes ambitions

Lorsqu'il s'agit d'évoquer les grandes marques de l'industrie automobile, le nom de Wuling Motors figure souvent en bonne place. Née en Chine et opérant aussi à Hong Kong, cette entreprise a su se démarquer par l'innovation et avec les technologies embarquées. Au fil des années, elle présente des véhicules toujours plus performants et adaptés aux besoins de ses clients.

Nous vous proposons donc un panorama de cette marque et des modèles qui font sa renommée. Ce dossier apporte également des éclairages sur son appartenance à General Motors, sa politique tarifaire ainsi que le secret de sa notoriété. C'est parti !

Découvrez Wuling, une marque automobile quadragénaire

Fondée en 1982 sous un tout autre nom, Wuling Motors est une coentreprise associant plusieurs entités. Ce sont notamment SAIC Motor Corporation Limited, Liuzhou Wuling Motors United Development Company Limited et Guangxi Automobile Group Co. Ltd. Le siège social de l'entreprise est situé à Hong Kong, tandis que sa principale base de production demeure à Liuzhou, en Chine continentale.

La société est initialement spécialisée dans la fabrication de moteurs pour motos. Puis, elle élargit rapidement ses activités vers la conception et la production d'autres types de véhicules, dont les célèbres minivans Wuling.

Une expansion continue en 40 ans d'existence

Fort d'un succès croissant sur le marché chinois, Wuling Motors n'a cessé de développer ses activités tout au long de son histoire. En 2002, General Motors a formé une coentreprise avec Wuling et SAIC Motor, appelée SAIC-GM-Wuling Automobile (SGMW). GM détient 34 % des parts du groupe, tandis que les deux autres partenaires se partageraient le reste à parts égales. Cela renforce encore davantage le développement de cette marque à l'international.

Avec le soutien de GM, Wuling Motors prend son nom actuel et participe activement à des salons automobiles pour présenter ses différentes gammes de véhicules. La liste des pays où ses modèles sont présents ne cesse de s'allonger (Amérique latine, Afrique du Nord, Moyen-Orient…), ce qui contribue ainsi au rayonnement de cette entreprise désormais mondialement connue.

Des gammes variées de véhicules

Les minivans

Spécialité de la maison, les minivans Wuling ont contribué à la renommée de la marque. Pratiques et performants, ils séduisent familles et professionnels en quête de mobilité pragmatique. La nouvelle génération de mini-fourgonnettes propose un espace intérieur encore plus fonctionnel. Les dimensions compactes conviennent d'ailleurs aux zones urbaines à forte congestion.

Les voitures citadines

Poursuivant son expansion, Wuling Motors a développé une gamme de petites voitures destinées aux trajets urbains. Ces modèles compacts associent agilité, performances énergétiques et design soigné pour séduire un public citadin en quête de mobilité moderne.

Les véhicules électriques

En phase avec les préoccupations écologiques d'aujourd'hui, Wuling Motors s'est attelée à innover dans le domaine des véhicules électriques. La marque propose ainsi des modèles performants et respectueux de l'environnement. Elle ambitionne de devenir une alternative crédible aux véhicules traditionnels, sans aller jusqu'à défier Tesla !

L'un des atouts indéniables de la marque Wuling réside donc dans la diversité de ses gammes de véhicules. Son parc permet à un large public de trouver un modèle correspondant à ses attentes et à ses besoins.

Un ambitieux constructeur chinois porté par l'innovation

Au-delà de la diversité des gammes proposées, Wuling Motors se distingue également par une volonté constante d'intégrer des fonctionnalités modernes et des technologies avancées à ses véhicules.

La sécurité avant tout. Parmi les priorités de la marque, on retrouve naturellement la question de la sûreté des usagers. À ce titre, elle équipe ses modèles de dispositifs innovants permettant d'offrir une conduite sereine et sécurisée (système de freinage avancé, airbags intelligents, caméra de recul, etc.).

Confort des passagers. Wuling Motors entend également offrir un confort optimal à ceux qui utilisent ses véhicules au quotidien. Pour cela, la marque mise sur une ergonomie étudiée associée à des équipements tels que la climatisation automatique, les sièges chauffants et ventilés ou encore le système audio Bluetooth intégré.

Multimédia embarqué. Les modèles Wuling sont équipés de systèmes d'infotainment modernes et performants, permettant aux conducteurs de profiter de leurs trajets tout en restant connectés. Écrans tactiles, compatibilité avec les smartphones via Apple CarPlay ou Android Auto – chaque véhicule est conçu pour offrir une expérience personnalisée à son utilisateur.

Marque internationale. Wuling Motors a su s'imposer comme une entreprise majeure de l'industrie automobile avec plus de 17 millions de minivans vendus depuis le début de la production de ces véhicules par la marque. La firme signe une présence dans 80 pays.

Quelle voiture Wuling acheter en France ?

La petite Wuling Hongguang Mini EV

Ce modèle 100% électrique connaît un succès fulgurant dans son pays d'origine, la Chine, grâce à son petit gabarit et son bas coût. Le Hongguang Mini EV se positionne comme l'une des voitures électriques les plus accessibles sur le marché. Avec une autonomie variant entre 120 et 170 km selon les versions, ce mini véhicule électrique convient particulièrement à une utilisation urbaine quotidienne.

La voiture électrique phare du constructeur chinois retient l'attention grâce à son rapport qualité-prix très attractif. Pour vous donner un ordre d'idée, en Chine, elle est vendue à partir de 28 800 RMB, soit environ 3 700 euros. Néanmoins, l'importation d'un tel modèle en France et les taxes relatives augmenteraient considérablement ce prix. On peut estimer le coût final entre 10 000 et 12 000 euros.

Le SUV Hongguang S ou le monospace Confero

La Wuling Hongguang S est une voiture familiale compacte offrant un espace généreux aussi bien pour les passagers que pour les bagages. Dotée de sept places assises, elle convient parfaitement aux familles nombreuses ou à ceux qui cherchent une voiture polyvalente pouvant transporter de nombreux passagers et leurs effets personnels. Avec sa motorisation essence, elle est également économique et écologique.

Wuling propose aussi un modèle de monospace appelé Confero, commercialisé en Asie et pouvant être importé en France. Il se positionne comme une alternative aux monospaces classiques dans l'Hexagone. Son tarif est attractif puisqu'il oscille entre 11 000 et 12 500 euros selon les options choisies. Si on compare ce prix avec celui d'un Volkswagen Sharan, dont le coût démarre à 35 940 euros, il apparaît clairement que le Confero offre un rapport qualité-prix compétitif sur le marché français.

Des gammes professionnelles sont aussi disponibles

Le constructeur chinois Wuling décline le Rongguang en plusieurs versions. Il s'agit d'un véhicule utilitaire léger avec une charge utile allant jusqu'à 1 tonne. En plus d'être fonctionnel et relativement solide, il offre une faible consommation d'essence et des coûts d'entretien maîtrisés. Il s'adapte donc parfaitement aux professionnels ayant besoin d'une camionnette performante, mais qui ne veulent pas se ruiner.

Acheter une voiture Wuling, est-ce une bonne idée ?

➕ Un rapport qualité-prix attractif

L'un des avantages indéniables des voitures Wuling réside dans leur prix compétitif. Le constructeur accorde une importance particulière à l'accessibilité financière de ses modèles, sans pour autant négliger la qualité et la performance. Grâce à cette politique tarifaire attractive, il est possible d'accéder à un véhicule neuf fiable et bien équipé dès 3700 euros.

➕ Un système de freinage innovant

L'un des éléments essentiels d'une voiture est sans aucun doute son système de freinage. Wuling Motors a développé un système breveté qui permet d'améliorer considérablement la sécurité des conducteurs et des passagers. Ce système utilise des technologies de pointe pour assurer un freinage efficace et proportionnel à la vitesse du véhicule, même en cas d'urgence.

➕ Des batteries performantes pour les modèles électriques

En tant qu'acteur majeur dans l'industrie automobile, Wuling Motors est également conscient des défis environnementaux et de la nécessité de proposer des solutions écologiques. C'est pourquoi cette marque dispose de plusieurs modèles électriques équipés de batteries haute performance. Elles garantissent une autonomie satisfaisante et une durée de vie prolongée. Cette technologie brevetée se distingue d'ailleurs par sa capacité de recharge rapide et son faible poids.

➕ Un réseau de service après-vente étendu

L'un des critères déterminants lors de l'achat d'un véhicule est la qualité du service après-vente. Il est rassurant de savoir que vous pourrez compter sur le soutien du constructeur en cas de réparation ou de maintenance nécessaire. Wuling Motors met en avant son souci constant de la satisfaction client et son réseau de service après-vente étendu, composé de nombreux concessionnaires et garages agréés.

➖ Un design parfois jugé trop simpliste

Certains consommateurs estiment que le design des voitures Wuling manque de caractère et d'originalité. Cette impression peut notamment s'expliquer par l'utilisation de lignes sobres et classiques, ainsi que par le choix de couleurs parfois limité. Il faut noter que cette image de voiture « low cost » peu travaillée relève de la question de goût.

➖ Des performances routières modestes

Les modèles Wuling ne font pas partie des véhicules les plus puissants ni les plus sportifs du marché. Ils sont loin d'offrir la tenue de route d'une Peugeot ou le son d'une Ford. Ils offrent des prestations à peine suffisantes pour un usage quotidien, que ce soit en ville ou sur autoroute.