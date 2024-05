Voiture ou vélo, le Hopper électrique réinvente la mobilité urbaine

Hopper Mobility, une entreprise allemande, présente un concept audacieux : un vélo-cargo électrique pensé pour être une alternative idéale aux petites voitures ou trois roues. Mais comment y parvient-t-il ?

Le Hopper représente un nouveau chapitre dans l'histoire du transport urbain. Conçu pour répondre aux besoins modernes des citadins, il incarne une fusion audacieuse entre la polyvalence d'un vélo-cargo et la stabilité d'une petite voiture. Cette convergence inédite offre aux utilisateurs une expérience de voyage inégalée, alliant efficacité, écologie et praticité.

Le vélo-cargo électrique Hopper défie les voitures à trois-roues

En ville, les moyens de transport écologiques ne manquent pas. Du vélo à la trottinette en passant par les rollers, nombreux sont ceux qui optent pour des modèles électriques afin d'éviter la fatigue. À cet effet, les VAE gagnent en popularité en tant qu'alternative à la voiture. D'ailleurs, même ceux qui étaient sceptiques à propos de leur autonomie ont été largement rassurés par leur usage. Cependant, il arrive que l'on ait besoin de plus de confort et de protection, en particulier par mauvais temps.

C'est là que les véhicules intermédiaires entrent en jeu. À la fois vélo et voiture, le Hopper électrique propose le meilleur de ces deux mondes.

Bien que cela ne soit pas immédiatement apparent, le Hopper est en fait un vélo-cargo électrique à trois-roues. Une fois derrière le volant et en selle, il faut pédaler. Quoi qu'il en soit, il se rapproche davantage d'une voiture que d'un vélo, et c'est clairement l'objectif recherché. Sa conception compacte et semi-fermée le rend idéal pour naviguer aisément dans les rues étroites et encombrées des zones urbaines. Plus encore, sa configuration en tricycle, avec des pneus de 20 pouces à l'avant et de 10 pouces à l'arrière, assure une stabilité accrue par rapport aux vélos classiques.

Deux modèles pour différents usages

Le Hopper se positionne comme un concurrent sérieux de petite voiture électrique sans permis rencontrée fréquemment en ville. Avec un poids de 120 kg, ce vélo-cargo électrique est quatre fois plus léger que l'Ami de Citroën. Par ailleurs, le Hopper se décline en deux versions : passager et Cargo. La version Passager comprend un siège supplémentaire, tandis que la version Cargo offre un compartiment de 300 litres pour le transport de marchandises. Les deux versions peuvent transporter une charge maximale de 160 kg.

Propulsé par un moteur de 250 watts, il peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. Quant à sa batterie d'une capacité de 1 440 Wh, elle promet une autonomie de 60 km par charge.

Outre ses performances et sa polyvalence, le Hopper bénéficie également d'une série d'équipements modernes destinés à améliorer l'expérience de conduite. Un écran tactile intégré au volant permet un contrôle intuitif du véhicule, tandis qu'un système de freinage de pointe assure une sécurité optimale. En outre, le Hopper dispose d'un désembuage du pare-brise, un éclairage complet, un système de frein de stationnement. Sans oublier les ports USB pour recharger les appareils électroniques.

Tout semble prometteur, jusqu'à ce que l'on examine un aspect moins attrayant : le prix. En effet, le modèle de base du tricycle est commercialisé à 13 500 €.

