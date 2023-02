Voiture électrique : des ceintures chauffantes pour plus d’autonomie ?

ZF, fournisseur mondial de technologies automobiles, a mis au point une ceinture chauffante appelée Heat belt dédiée aux voitures électriques. L’objectif initial de cette technologie est d’utiliser les ceintures de sécurité pour chauffer les passagers afin de réduire l’électricité consommée par la climatisation.

Les basses températures sont sans doute l’ennemi naturel numéro un des véhicules électriques. En plus de provoquer une faible activité de la batterie et une réduction des performances de décharge, le chauffage de l’habitacle constitue également un « gros consommateur d’énergie ». Il en résulte une réduction de la consommation d’énergie et de l’autonomie de la batterie. Mais savez vous que cet élément de sécurité que nous avons tous été habitués à boucler peut améliorer l’autonomie d’un véhicule électrique même en hiver. Dévoilé au CES 2023, la ceinture de sécurité chauffante ZF permet de limiter la consommation énergétique d’une voiture électrique.

Heat Belt : ceinture chauffante pour les voitures électriques

À l’occasion du Consumer Electronic Show, CES 2023, ZF a dévoilé une idée ingénieuse : Heat Belt. Cette dernière a été conçue exclusivement dans le but d‘augmenter l’autonomie des batteries tout en assurant la sécurité et le confort des utilisateurs. Cette ceinture de sécurité chauffante permet au véhicule électrique de gagner jusqu’à 15 % d’énergie.

Heat Belt utilise une sangle spécifique intégrant des thermo-conducteurs. Les recherches approfondies et les avancées technologiques de ZF ont permis de réduire au minimum l’augmentation de l’épaisseur de la sangle.

Il faut souligner que cette ceinture chauffante a pour objectif d’offrir aux passagers une chaleur ambiante agréable. Dès que le véhicule électrique démarre, la température varie de 36 à 40 °C. En outre, la combinaison de cette nouvelle technologie avec les sièges chauffants permet aux passagers de profiter d’un confort exceptionnel même en hiver.

Le recours à des appareils de chauffage par contact et le fait de réduire l’utilisation de la climatisation permettent de réaliser jusqu’à 15 % d’économies. La consommation électrique diminue ainsi considérablement. En effet, la ceinture chauffante n’utilise pas le système de climatisation qui fonctionne sur la batterie des véhicules électriques. Contrairement à un moteur à combustion, dans lequel on retrouve une source de chaleur résiduelle utilisable.

Ceinture chauffante alliant sécurité, efficacité et confort

Pour cette nouveauté, l’équipementier allemand a mis en œuvre une méthode spéciale pour traiter le textile. En effet, les éléments chauffants ont été tissés directement dans la ceinture chauffante. En outre, les éléments des câbles chauffants électriques sont bien disposés pour ne pas perturber l’enroulement ou le fonctionnement de la bande.

ZF souligne qu’aucun rétracteur de ceinture spécial n’est nécessaire pour le montage de la ceinture de sécurité chauffante. Sachant que tous les composants essentiels de la ceinture chauffante n’ont pas changé, l’installation ne nécessite pas la mise en place de nouvelles procédures

Pour les passagers à bord d’un véhicule électrique, les performances de cette ceinture de sécurité chauffante ne sont pas différentes de celles d’une ceinture classique. Elle améliore l’expérience de l’utilisateur. En effet, elle permet de se passer de vêtements trop encombrants tout en augmentant son niveau de sécurité. Elle procure une plus grande sensation de confort. De fait, la ceinture chauffante sera plus proche du corps et protégera les occupants.