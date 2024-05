Peut-on entretenir sa voiture électrique en dehors du réseau constructeur ?

Vous pensez acheter une voiture électrique ou vous en avez déjà et vous avez des questions concernant son entretien ? Nous allons découvrir ci-dessous s'il est possible de faire entretenir votre voiture électrique hors réseau constructeur. Quels sont les risques liés à ce type d'entretien et comment préserver la garantie constructeur de son véhicule ?

La croissance exponentielle des voitures électriques en France soulève de nouvelles questions concernant leur entretien. L'une des questions les plus courantes est de savoir si une voiture électrique peut être entretenue en dehors du réseau du constructeur. La réponse est oui, mais il y a certaines considérations à prendre en compte.

Entretenir sa voiture électrique hors réseau constructeur : qu'est-ce que dit la loi ?

En France, la loi autorise les propriétaires de voitures à choisir librement où ils veulent faire entretenir leur véhicule, qu'il soit électrique, hybride ou à combustion interne. Selon le règlement (UE) n° 461/2010, les constructeurs automobiles ne peuvent pas refuser une garantie simplement parce qu'un véhicule a été entretenu ou réparé en dehors de leur réseau.

Cela ne signifie pas pour autant que l'entretien de votre véhicule hors réseau constructeur est sans conséquences. Bien que la garantie ne soit pas automatiquement annulée, il est crucial que l'entretien soit effectué conformément aux spécifications et aux intervalles recommandés par le constructeur.

L'utilisation de pièces d'origine ou de qualité équivalente est également une condition pour maintenir la garantie. Si un problème survient en raison d'un entretien incorrect ou de l'utilisation d'une batterie pour voiture électrique de mauvaise qualité, le constructeur peut refuser de couvrir les réparations sous garantie.

Quels sont les avantages à tirer d'un entretien hors réseau constructeur ?

Entretenir sa voiture électrique auprès d'un professionnel de son choix, en dehors du réseau constructeur présente un certain nombre d'avantage. Parmi cela, il faut certainement noter le coût. En effet, les garages indépendants peuvent souvent offrir des services d'entretien à des tarifs plus compétitifs que les concessionnaires officiels.

Ils proposent également des tarifs de révisions plus bas, notamment 50 % moins chers que ceux des réseaux constructeurs. En même temps, ils peuvent être plus flexibles en termes de disponibilité pour les rendez-vous.

Est-ce que l'entretien hors réseau constructeur présente des inconvénients ?

Cependant, il y a aussi des inconvénients. Les techniciens des garages indépendants peuvent ne pas être aussi familiers avec votre modèle de voiture électrique spécifique que ceux du réseau constructeur. De plus, ils peuvent ne pas avoir accès à des outils de diagnostic spécifiques ou à des pièces de rechange de haute qualité. Cela pourrait potentiellement conduire à des problèmes plus tard.

En conclusion, il est tout à fait possible et légal d'entretenir sa voiture électrique hors réseau constructeur. Afin d'éviter des problèmes avec la garantie, il faut respecter les recommandations du constructeur pour l'entretien. Des points essentiels à savoir avant d'entretenir sa voiture électrique !

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.