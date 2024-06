Le Scoop Incroyable : Un robot humanoïde au volant de cette voiture électrique !

Le monde de la technologie et de l'innovation a récemment été secoué par une nouvelle surprenante : Musashi, un robot humanoïde, a été capable de conduire une voiture électrique. Cette avancée marque une étape importante dans le développement des véhicules autonomes. Elle soulève des questions passionnantes sur l'avenir de la conduite automatisée.

Imaginez que vous soyez assis dans une voiture électrique. Vous jetez un coup d'œil à votre conducteur et vous vous rendez compte que celui-ci est un robot humanoïde! Cela semble tout droit sorti d'un film de science-fiction, mais pourtant, elle devient réalité grâce à Musashi. Ce robot humanoïde mis au point par des chercheurs japonais pourrait réinventer la conduite des voitures électriques.

Musashi : Un robot humanoïde musculosquelettique

Le 8 août 2024, Tesla s'apprête à dévoiler son Robotaxi fonctionnant sans pédale ni volant. Mais un autre acteur se profile à l'horizon pour révolutionner le secteur des véhicules autonomes. En effet, des chercheurs de l'université de Tokyo ont repoussé les limites de la mobilité autonome. Plutôt que de s'appuyer sur des technologies embarquées complexes, ils ont adopté une approche innovante de la conduite des voitures électriques. Un robot humanoïde nommé Musashi incarne cette révolution potentielle.

D'ailleurs, Musashi transcende la simple définition d'un robot. Il incarne un « humanoïde musculo-squelettique » conçu pour conduire une voiture électrique. Développé par l'Université de Tokyo en 2019, son design s'inspire de la structure musculaire et articulaire ainsi que des proportions du corps humain, avec des mains à 5 doigts capables de manipuler le volant. Sans oublier que Musashi peut actionner les pédales grâce à ses pieds adhérents.

Parmi les caractéristiques les plus remarquables de Musashi, citons l'utilisation de caméras haute résolution dans chaque œil. Ces caméras assurent une perception visuelle détaillée de l'environnement dans lequel le véhicule évolue. Associée à des compétences avancées en matière de traitement des données, cette capacité lui permet de prendre des décisions rapides et précises sur la route.

Musashi : Le robot humanoïde qui réinvente la conduite des voitures électriques

Musashi a passé une série de tests rigoureux sur le campus de l'université de Tokyo. Ce robot humanoïde a su démontrer ses capacités à connaître les panneaux de signalisation et à y réagir, ainsi qu'à détecter la présence de piétons, tout en conduisant une voiture électrique. À bord d'une micro-voiture Toyota COMS, il a prouvé qu'il peut freiner à la vue d'un piéton et respecter les feux de signalisation. Pour y parvenir, il a été doté d'un module de détection et d'alimentation en énergie. Cependant, il doit encore relever un certain nombre de défis, notamment celui de maintenir son allure en montée et de prendre rapidement et avec précision les virages.

Les robots humanoïdes tels que Musashi ouvrent de nouvelles perspectives dans le domaine de la conduite des voitures électriques autonomes. À la différence des véhicules autonomes traditionnels, nécessitant des aménagements matériels, ils peuvent être intégrés dans des véhicules existants sans avoir à subir de modifications majeures. De plus, leur aptitude à effectuer diverses tâches entre deux trajets, telles que le transport de marchandises ou une aide à domicile, leur confère une polyvalence sans précédent. Ils pourraient également servir de mannequins d'essai de collision pour les constructeurs automobiles, améliorant ainsi la sécurité de leurs véhicules.

Quant à l'impact potentiel de robots tels que Musashi sur la société, il fait également l'objet d'une réflexion. Leur intégration dans notre vie quotidienne pourrait radicalement changer notre conception de la conduite et de la mobilité. Elle soulève également des questions éthiques et juridiques sur la responsabilité en cas d'accident impliquant un robot conducteur.

