Les voitures électriques, un danger public ? Elles écrasent plus de piétons selon cette étude !

Pourquoi les voitures électriques représentent un véritable danger pour les piétons ? Voici ce que vous devez savoir sur le sujet et comment le prévenir pour votre sécurité et celle des autres usagers de la route, surtout des piétons !

Les voitures électriques sont souvent louées pour leur impact environnemental réduit et leur efficacité énergétique. Cependant, des études récentes ont soulevé des préoccupations quant à leur sécurité pour les piétons. Il semblerait qu'en raison de leur fonctionnement silencieux, les voitures électriques représenteraient un réel un danger pour les piétons. Explication !

Voitures électrique et danger de la route : la problématique de son côté silencieux

Les voitures électriques sont silencieuses contrairement aux voiture particulièrement à basse vitesse. Cette caractéristique, bien que bénéfique pour la réduction de la pollution sonore, présente un risque inattendu pour les piétons.

Selon une étude de l'Institut national de sécurité routière (NHTSA) aux États-Unis, les véhicules électriques ont 37% plus de chances d'être impliqués dans un accident avec un piéton par rapport aux voitures à essence. En Europe, une étude similaire menée par la Commission européenne a montré que les véhicules électriques ont un taux d'accidents impliquant des piétons 40% plus élevé que les véhicules à combustion interne.

Cette statistique alarmante souligne le fait que les piétons, notamment ceux qui ont des problèmes de vu, d'audition et d'attention, sont les plus exposés à ce genre de problème. Ces derniers dépendent souvent du bruit des véhicules pour circuler en toute sécurité dans les environnements urbains. Avec les voitures électriques, ils peuvent perdre ce repère et s'exposer à de véritable danger imminent.

Quelles sont les mesures prises pour réduire ces risques liés aux voitures électriques ?

Afin de réduire, voire endiguer, le danger que représenter les voitures électriques pour les piétons, des mesures doivent être prises. Cela ne concerne pas uniquement les conducteurs mais aussi les industriels qui fabriquent ce type de véhicules. Cela concerne entre autres :

L'ajout des bruits artificiels

Pour contrer ce problème, certains gouvernements ont mis en place des régulations obligeant les constructeurs de voitures électriques à équiper leurs véhicules de dispositifs émettant des sons artificiels à basse vitesse.

En 2019, l'Union européenne a introduit une législation pour toutes les nouvelles voitures hybrides et électriques. Ces dernières doivent être équipées d'un système d'avertissement acoustique pour véhicules (AVAS). Ce dispositif émet un bruit lorsqu'un véhicule roule à une vitesse inférieure à 20 km/h, alertant ainsi les piétons de leur présence.

Des campagnes de sensibilisation pour le public

Des campagnes de sensibilisation sont nécessaires pour éduquer les piétons sur les dangers potentiels des véhicules électriques. En 2021, la Fondation pour la Sécurité Routière en France a lancé une campagne visant à informer les piétons sur les précautions à prendre, comme être plus attentifs aux passages piétons et utiliser des écouteurs moins isolants.

L'adaptation des infrastructures à ce type de véhicule

Les villes et les municipalités adaptent également leurs infrastructures pour améliorer la sécurité des piétons. L'installation de feux de signalisation avec des signaux sonores et l'amélioration de l'éclairage des passages pour piétons sont des mesures qui peuvent contribuer à réduire les accidents impliquant des véhicules électriques.

Lorsque les constructeurs en prennent également part !

Face au danger que peuvent représenter les voitures électriques, un grand nombre de constructeurs ne sont pas restés inactifs. Tesla, par exemple, a introduit des sons personnalisables pour ses véhicules afin de garantir qu'ils soient entendus dans diverses situations. D'autres marques ont également intégré des systèmes sonores sophistiqués qui imitent le bruit d'un moteur traditionnel pour avertir les piétons. Cela est le cas du Leaf de Nissan.

Grâce à ces efforts, et ceux qui vont encore venir, l'amélioration de la sécurité des piétons face au danger que les voitures électriques peuvent représenter est au cœur de toutes les préoccupations. Espérons que chacun pourra utiliser la route en toute sécurité avec l'augmentation du nombre de voitures électriques qui y circulent !

