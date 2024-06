Tout ce que vous devez savoir sur la future taxe de l’UE sur les voitures électriques chinoises

Nouvelles taxes appliquées par l'UE pour limiter l'importation des voitures électriques chinoises sur le sol européen. Découvrez ce qui change à compter de juin !

L'Union Européenne (UE) prévoit d'imposer de nouvelles taxes sur les voitures électriques importées de Chine. Cette initiative vise à protéger les fabricants européens de véhicules électriques (VE) contre ce qui est perçu comme une concurrence déloyale. Les autorités européennes estiment que les subventions importantes accordées par le gouvernement chinois à ses fabricants de VE créent des déséquilibres sur le marché. Cela permettrait aux véhicules chinois d'être vendus à des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents européens. Explication !

Des pénalisations financières vues d'un mauvais œil par Pékin ?

La Commission Européenne a toujours soupçonné Pékin de subvenir aux constructeurs de voitures électriques chinoises afin d'être beaucoup plus compétitives sur le marché européen. Face à cela, une enquête antidumping avait été menée. Du coup, si l'enquête confirme ces pratiques, il faut croire que l'UE se réserve le droit d'imposer des taxes dans le but de compenser cette différence.

Pour ce faire, des taxes douanières additionnelles destinées aux voitures électriques chinoises pourraient être appliquées par l'UE. Ces tarifs visent à équilibrer les coûts et à rendre les véhicules européens plus compétitifs. Il faut noter que ces droits de douane viendront s'ajouter au taux actuel de 10 %.

Sur la base des précédentes enquêtes, le groupe Rhodium s'attend à des mesures de l'ordre de 15 à 30 %, avec des taux adaptés pour BYD, Geely et SAIC. Cependant, le groupe avait prévenu que ces entreprises peuvent amortir l'impact parce qu'elles vendent leurs produits en Europe à un prix considérablement plus élevé qu'en Chine. Du coup, afin de rendre le marché européen beaucoup moins attractif pour la Chine, les experts invoquent des droits de douanes allant de 40 à 50 %.

Des taxes environnementales prévues par l'UE : une autre mesure pour réduire l'importation des voitures électriques chinoises

Outre les taxes antidumping,l'UE envisage également de renforcer les normes techniques et environnementales applicables aux voitures électriques importées. L'objectif c'est de compenser les pertes que peuvent essuyer les constructeurs européens face à l'arrivée massive des voitures électriques chinoises.

En effet, avec des mesures plus restrictives en termes de normes techniques et environnementales, il serait beaucoup plus difficile pour les véhicules électriques, notamment chinois, d'accéder au marché européen. De ce fait, revoir les standards européens permettrait donc d'endiguer cette importation massive. Cela concerne entre autres les émissions de CO2, la sécurité des batteries et les options de recyclage.

Quelles sont les conséquences d'une telle disposition auprès des différents acteurs ?

Les constructeurs européens, tels que Volkswagen, Renault et Stellantis, soutiennent ces mesures. Ils espérent qu'elles leur permettront de mieux concurrencer les fabricants chinois. Qui plus est, la protection du marché européen est essentielle pour maintenir les emplois liés à l'industrie automobile locale.

Quant aux consommateurs, ils vont voir une hausse des prix des voitures électriques chinoises. Cette décision risquerait de ralentir la transition vers l'électrique dans certaines régions. Il est donc indispensable de trouver un équilibre afin de faciliter la transition vers une mobilité plus écologique.

La Chine a exprimé son mécontentement face à ces mesures, les considérant comme protectionnistes. Du coup, des représailles commerciales ne sont pas à exclure. Cela pourrait entraîner une escalade des tensions entre l'UE et la Chine. Cette situation pourrait avoir des répercussions sur d'autres secteurs économiques et sur les relations commerciales entre les deux blocs.

