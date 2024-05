Ventes en chute libre, lois drastiques : les trottinettes électriques vont-elles disparaître ?

En France, les ventes de trottinettes électriques ont fortement chuté en 2023, ce qui suscite des inquiétudes sur le marché. De plus, la législation de plus en plus contraignante n'arrange pas les choses.

La trottinette électrique, symbole d'une mobilité urbaine moderne et éco-responsable, est aujourd'hui confrontée à une crise sans précédent. En fait, une baisse de 10,7 % a été enregistrée en 2023 en France par rapport en 2022. Cette baisse, couplée à une législation de plus en plus contraignante, pose une question cruciale : les trottinettes électriques vont-elles disparaître ?

Trottinettes électriques : des ventes en forte baisse

L'année 2023 a été marquée par une baisse significative des ventes de trottinettes électriques en France. Selon les données de la FPMM (Fédération des professionnels de la micro mobilité), seuls 678 000 modèles ont été vendus. Et ce, contre 758 000 en 2022.

Cette baisse est un un coup dur pour ce marché qui avait connu une croissance exponentielle depuis le début des années 2020. En effet, entre 2020 et 2023, un total de 3,25 millions de trottinettes électriques ont été vendus. Cela a généré un chiffre d'affaires total de 1,14 milliard d'euros.

Plusieurs facteurs expliquent ce déclin. Tout d'abord, la fin de la pandémie de Covid-19 a permis un retour à la normale. Avec moins de restrictions sur les déplacements et un retour aux transports traditionnels, publics et privés. D'autre part, l'inflation et la hausse du coût de l'énergie ont pesé sur le pouvoir d'achat des consommateurs, les incitant à réduire leurs dépenses. En 2023, le coût moyen de ces engins a baissé pour la première fois, à 408 euros. Soit une baisse de 9,9 % par rapport à 2022.

Une législation de plus en plus stricte

La réglementation joue également un rôle décisif. Les trottinettes électriques, autrefois considérées comme un moyen de transport libre et flexible, sont désormais soumises à des règles strictes. Depuis le 23 mars 2024, un nouveau décret impose aux utilisateurs de trottinettes de respecter les panneaux de signalisation auparavant réservés aux cyclistes. Parmi ceux qui s'appliquent, on peut citer les panneaux de double sens cyclable et les panneaux d'interdiction de circuler à bicyclette, ainsi que les feux de signalisation avec des figurines de vélo.

En outre, l'assurance se révèle obligatoire et il est interdit de transporter un passager. Les trottinettes électriques doivent être équipées de freins, de klaxons, de rétro-réflecteurs et de feux avant et arrière. Bien que ces mesures soient destinées à améliorer la sécurité, elles ajoutent des contraintes et des coûts supplémentaires pour les utilisateurs. Ce qui pourrait les dissuader d'opter pour ce mode de transport.

Un marché en mutation

Malgré ces défis, il semble prématuré de prédire la disparition totale des e-scooters électriques. Le marché de la micro mobilité reste dynamique et évolue. Les fabricants explorent de nouvelles technologies et des modèles plus durables pour répondre aux attentes des consommateurs et aux exigences réglementaires.

Par exemple, certaines entreprises investissent dans des batteries plus performantes et des matériaux plus résistants pour prolonger la durée de vie des trottinettes. D'autres développent des services de location à court terme. Ainsi, ils attirent les utilisateurs qui ne souhaitent pas acheter leur propre trottinette.

Les municipalités cherchent également à intégrer les trottinettes électriques dans leurs plans de mobilité urbaine de manière plus structurée. Les initiatives de partage et les pistes cyclables réservées peuvent offrir des solutions pour surmonter les obstacles actuels.

