Ce vélo cargo se transforme en poussette pour accommoder toute votre famille !

LeichtLast, marque allemande à la pointe de l'innovation dans le domaine des vélos électriques, vient de dévoiler son dernier chef-d'œuvre : le vélo cargo poussette Libelle. Ce vélo allie à la perfection légèreté, design d'avant-garde et fonctionnalité révolutionnaire, ce qui en fait un produit incontournable sur le marché.

Les designers de LeichtLast ont compris les besoins de mobilité des familles d'aujourd'hui. En alliant les caractéristiques d'un vélo cargo et d'une poussette, ils ont créé un produit révolutionnaire qui simplifie grandement la vie de tous les jours. Avec le LeichtLast Libelle, il n'est plus nécessaire de jongler entre différents équipements ; tout le nécessaire se retrouve dans un seul et même appareil.

Un vélo cargo électrique ultra-original qui se transforme en poussette

Le marché des vélos-cargos électriques explose, ciblant deux groupes principaux : les livreurs professionnels et les familles avec des enfants en bas âge. Ces véhicules offrent une alternative intéressante à la voiture pour les petits trajets en famille.

LeichtLast, ce fabricant allemand, a cherché à pallier les deux principaux défauts souvent rencontrés dans ce type de deux-roues. Notamment leur poids élevé et leur utilisation limitée. Le LeichtLast Libelle se distingue par son incroyable légèreté. En effet, il ne pèse que 20 kg (soit 6,5 kg pour le cadre uniquement). Bien que légère, elle peut transporter une charge allant jusqu'à 180 kg, ce qui en fait une véritable championne de la polyvalence et de la robustesse.

Outre son incroyable légèreté, ce vélo cargo électrique a un autre atout dans sa manche. Imaginez que vous vous promenez en ville avec votre chargement. Puis, d'un coup de baguette magique, vous transformez votre vélo en une poussette ultra-confortable pour vos bambins ! Voilà d'ailleurs l'un des points forts de ce vélo. Il a été conçu pour se transformer en deux parties distinctes !

Grâce à un ingénieux système de verrouillage, situé après la colonne de direction, le vélo peut être séparé en deux parties. Ainsi, la partie avant se transforme en une robuste poussette dotée de deux sièges confortables équipés de ceintures de sécurité, dirigés par le guidon du vélo.

Un vélo-cargo abordable et polyvalent

Le Leichtlast Libelle se décline en plusieurs configurations à des prix compétitifs. Notamment une version mécanique à 3 600 euros et une version électrique avec poussette intégrée à 6 400 euros. Comparé aux autres deux-roues du marché, ce prix se révèle particulièrement attractif.

Ce vélo cargo se distingue également par la polyvalence de sa transmission, avec différentes options. Notamment un dérailleur SRAM GX Eagle et plusieurs configurations de moyeux, que ce soit par courroie ou par chaîne. Le Libelle bénéficie des dernières technologies avec des pneus Schwalbe Big Ben Plus de 24 x 26 pouces pour une adhérence optimale. Un moteur Pendix (de 300 ou 500 selon l'option choisie) permet également de se déplacer sans effort.

Combinant parfaitement praticité, confort et performance, le Libelle de LeichtLast est une solution idéale pour les familles modernes à la recherche d'un moyen de transport polyvalent et innovant. Le cousin de la Libelle, le modèle Hummel, est spécialement conçu pour le transport d'objets, avec une boîte vide munie d'un couvercle en carbone.